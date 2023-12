Blauer Blitzer Bitte nicht bremsen

Hohe blaue Säulen mit verschiedenen Kamerafenstern an der Bundesstraße? Fahren Sie einfach ganz normal vorbei, denn: Diese vermeintlichen blauen Blitzer am Rand von Bundesstraßen blitzen keine Geschwindigkeitssünder, sie erfassen lediglich Lkw und prüfen, ob die Eigentümer der Brummis die Lkw-Maut korrekt bezahlen. Daher: Alle Pkw-Fahrer bitte nicht bremsen, sondern einfach zügig vorbeifahren.

Diese blau-grünen Säulen, die fast vier Meter hoch sind, machen also dasselbe, was auch die Mautkontrollbrücken über den Autobahnen leisten. Sie kontrollieren für das Mautunternehmen Toll Collect alle Lkw und leiten die Daten der Lkw weiter, die mautpflichtig sind. Alle anderen Daten werden sofort gelöscht, so das Unternehmen. Hier geht es zu einem Erklärvideo von Toll Collect, was diese Kontrollsäulen an Bundesstraßen aufnehmen und welche Lkw-Daten weitergegeben werden.