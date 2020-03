GemeinsamSindWirStark Mit BAYERN 1 durch Corona-Zeiten

Ihre Fragen an den Ministerpräsidenten

Am Dienstagfrüh war Markus Söder live bei Marcus Fahn im Studio und beantwortete Ihre Fragen.

Live-Konzerte bei BAYERN 1

Alle Konzerte sind abgesagt? Dann bekommen Sie das Konzert von uns frei Haus, zum Anhören auf der Couch oder auch zum Mittanzen im Wohnzimmer.

Am Freitag, 20. März, hören Sie auf BAYERN 1 von 19 bis 20 Uhr: Richard Marx mit seinen besten Live-Songs. Ein Fest für alle Fans des Singer/Songwriters. Von "Right Here Waiting" bis zu seinen neuen Songs wie "Another One Down". Einfach aufs Sofa kuscheln und genießen - das Konzert des Künstlers "Live at Arcada Theater, St.Charles, Illinois Juni 2012".

Am Samstag, 21. März, spielt James Blunt von 19 bis 20 Uhr für Sie. Der hat nicht nur einen wunderbaren britischen Humor, sondern kann neben schönen Balladen auch rockig. Von seinem ersten Hit "You're Beautiful" über "Cold" - Mitsingen ist erlaubt, denn Singen macht auch in diesen Zeiten glücklich.

Wir sagen jeden Tag danke - um 19 Uhr mit "That’s what friends are for"

Mit einer speziellen BAYERN 1 Version von Dionne Warwick's "That's What Friends Are For" wollen wir uns bei allen bedanken, die das öffentliche Leben für uns am Laufen halten: Bei Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern, bei Lkw-Fahrern und -Fahrerinnen, bei Verkäuferinnen und Verkäufern, bei allen Menschen, die im öffentlichen Nahverkehr arbeiten, bei den vielen guten Seelen in den Alten- und Pflegeheimen in Bayern.

Wer für all diese Helden des Alltags mitsingen möchte, hier der Refrain:

Keep smiling, keep shining

Knowing you can always count on me, for sure

That's what friends are for

For good times and bad times

I'll be on your side forever more

That's what friends are for

Lächle, strahle weiter

Wissend, dass du immer auf mich zählen kannst, ganz sicher

Dafür sind Freunde da.

In guten wie in schlechten Zeiten,

werde ich immer an deiner Seite sein.

Dafür sind Freunde da.

Podcast "Corona in Bayern" mit Thorsten Otto und Jeanne Turczinsky

BAYERN 1 und BR24 berichten täglich in ihrem Podcast Corona in Bayern über die wichtigsten Entwicklungen, die Einschränkungen und Herausforderungen aber auch über Zusammenhalt, Engagement und emotionale Momente in ganz Bayern - mit besonderem Blick in die Regionen.

Jeanne Turczinsky, BR-Wissenschaftsredakteurin, und BAYERN 1 Moderator Thorsten Otto, bekannt von der Blauen Couch, sprechen mit Betroffenen und Lösungsfindern: Wie gehen Eltern mit den Schulschließungen um? Wer organisiert eine Nachbarschaftshilfe? Wo kann ich mich beraten lassen?