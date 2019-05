Der Podcast für ein besseres Leben

Für viele beginnt mit der Mitte des Lebens ein neuer Abschnitt und die Zeit bekommt eine ganz neue Bedeutung. Auch die langjährige Beziehung zum Partner erscheint in einem neuen Licht. Wünsche und Begehrlichkeiten, die oftmals lange hintenan stehen mussten, werden wieder wach. Es warten neue Herausforderungen. Ausbrechen? Was tun mit den pubertierenden Kindern? Kann man einen Seitensprung verzeihen? Wie organisiere ich eine Patchwork-Family? Immer montags geht Robert Urban von BAYERN 1 im Gespräch mit der Therapeutin Bettina Brockmann, die als Sozialpädagogin, systemische Therapeutin und entwicklungspsychologische Beraterin in München arbeitet, Fragestellungen mitten aus dem Leben auf den Grund und bietet so Lösungen an. Lebensberatung zum Anhören mit Themen, die Sie umtreiben.