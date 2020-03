Handy-Display reinigen So wird das Smartphone keimfrei

Wir tippen jeden Tag mit unseren Fingen bis zu 2.500 Mal auf unser Smartphone, so die Techniker Krankenkasse. Die Folge: Auf unserem Display tummeln sich bis zu 100 verschiedene Bakterienarten, zum Großteil Bakterien von unserer Haut und unserem Mund. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Handy-Display regelmäßig und intensiv reinigen. Das tut laut TÜV Rheinland nur jeder vierte Handybesitzer tatsächlich bewusst. Jeder Achte reinigt sein Smartphone nie.

Wie oft das Handy-Display reinigen?

Je öfter, desto besser. Generell ist man gut beraten, immer mal wieder schnell das Display abzuwischen. Alle paar Wochen sollte das Handy zudem intensiver gereinigt werden.

Handy beim Reinigen des Displays ausschalten

Smartphone beim Reinigen besser ausschalten, wenn es geht, auch den Akku rausnehmen.

Welche Reiniger für das Handy-Display verwenden?

Putzmittel, die Alkohol enthalten, könnten die fettabweisende Eigenschaft der Oberfläche des Smartphones zerstören. Dazu gehören auch Fensterreiniger. Besser eignen sich spezielle Display-Reiniger. Keime tötet man am besten mit einem Desinfektionsspray ohne Alkohol ab.

Handy-Display reinigen - so geht's am besten

Das Reinigungs-Spray nie direkt auf das Gerät sprühen, sondern immer auf ein Tuch, am besten ein Mikrofasertuch. Oder Sie verwenden antibakterielle Reinigungsmasse. Die fühlt sich an wie Knetgummi. Aufgrund der Elastizität kommen Sie damit auch ohne Probleme in enge Zwischenräume.

Zahnstocher oder Wattestäbchen zum Reinigen des Smartphone-Bildschirms

In den Einkerbungen des Smartphones sammeln sich besonders viel Schmutz und auch Keime. Hier eignen sich Zahnstocher gut. Mit einer weichen Zahnbürste gelangt man auch in schwierig zu erreichende Ecken. Wattestäbchen sind weniger ideal, weil sich die Watte leicht verfängt.