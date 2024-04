BAYERN 1 Caravaning-Wochen BAYERN 1 schenkt Ihnen eine Woche im Wohnmobil

BAYERN 1 schenkt Ihnen Ihr Campingabenteuer in einem Wohnmobil Ihrer Wahl. Zusätzlich gibt's noch was für Ihre Reisekasse. Wie Sie an Ihre Wohnmobilreise kommen? Alle Infos hier.