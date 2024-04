Caravaning an der Zugspitze Panorama mit Deutschlands höchstem Berg

Die Woidboyz auf dem Zeltplatz an der Zugspitze

BAYERN 1 Caravaning-Wochen Folge 1: Die Woidboyz auf dem Zeltplatz an der Zugspitze

Vom vierköpfigen Kuschelcamping im Van bis zum Palast auf vier Rädern lernen die Woidboyz unterschiedlichste Arten des Caravanings kennen. In Folge 1 kommt es direkt zu Füßen der Zugspitze zu einem Treffen der besonderen Art, wobei etwas dabei nicht bei allen Menschen in Bayern auf große Beliebtheit stößt. Wen die Woidboyz getroffen haben, warum Verliebtheit beim Camping nicht schadet und wie die drei Jungs im Wellness-Bereich ins Schwitzen kommen - sehen Sie in der ersten Folge.