Camping in Hohenberg Luxus-Camping auf dem Biohof

Vom vierköpfigen Kuschelcamping im Van bis zum Palast auf vier Rädern lernen die Woidboyz unterschiedlichste Arten des Caravanings kennen. In Folge 5 treffen die Woidboyz auf Menschen, die die Wunder der Welt in ihr fahrendes Wohnzimmer lassen. Nordlichter, jagende Orcas und geheime Plätze. In dieser Episode muss sich Basti zudem als Schreiner beweisen und als Belohnung gibt es Holzofenpizza. Alle packen mit an. Caravaning macht aus Fremden Familie. Tipp: Für kleinere Reparaturen oder handwerkliche Projekte sollte dies immer an Bord sein.