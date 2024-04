Camping in Garmisch-Partenkirchen Eine ungewöhnliche Methode der Temperaturmessung

Vom vierköpfigen Kuschelcamping im Van bis zum Palast auf vier Rädern lernen die Woidboyz unterschiedlichste Arten des Caravanings kennen. In Folge 2 erfahren die Woidboyz in Garmisch-Partenkirchen, was Camping wirklich bedeutet, nämlich Freiheit, neue Freunde fürs Leben und ein sofortiges Urlaubsfeeling. Wie man ungeplant sechs Monate auf den Kanaren verbringt und was Woidboy Andi so richtig ins Schwärmen bringt, sehen Sie in der zweiten Folge. Tipp: Achten Sie auf eine ungewöhnliche Form der Temperaturmessung.