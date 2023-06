Basilikum blüht Sind Basilikumblätter bei Blüte noch essbar?

Basilikumpflanzen beginnen meist im Juni, Juli zu blühen - je nach Art blühen sie weiß, hellviolett oder rosa. Die Pflanzen stecken dann alle Energie in diese Blüten, schließlich werden aus den bestäubten Blütenständen später die Samen. Das kann das Aroma der Basilikumblätter verändern. Sie haben weniger Aroma oder werden manchmal sogar bitter. Essen kann man sie aber dennoch bedenkenlos. Unsere BAYERN 1 Gartenexpertin Karin Greiner beantwortet die Blattgenussfrage bei Blüte so: "Natürlich kann man sie noch essen, warum sollten sie denn nicht mehr genießbar sein? Sie verändern nur ihre Konsistenz, sie werden härter, ledriger und auch der Geschmack lässt ein bisserl zu wünschen übrig. Aber dafür kann man ja die Blüten verwenden."

Auch die Blüten sind problemlos essbar. Und ganz und gar nicht giftig, im Gegenteil. "Die Blüten sind besonders fein. Ich bevorzuge sogar die Blüten," sagt Karin Greiner. Einfach zum Beispiel Tomaten mit den Blüten garnieren. Die Blüten haben noch einen Vorteil, so unsere Expertin: Während es sich bei Basilikumblättern überhaupt nicht lohnt, sie zu trocknen, kann man die Blüten sehr gut trocknen und damit bis in den Herbst Basilikumaroma genießen.

Alle Infos, welche Kräuter sich zum Trocknen eignen, finden Sie hier: So geht Kräuter trocknen.