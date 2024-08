Burrata und Büffelmozzarella Unterschied Was unterscheidet Burrata, Büffelmozzarella und Fior di Latte

Was ist Mozzarella?

Mozzarella stammt ursprünglich aus Süditalien, insbesondere aus den Regionen Kampanien und Apulien. Der Begriff stammt vom italienischen Verb "mozzare", was "abschneiden" bedeutet, und wird gern als Überbegriff für all die hier genannten Käsesorten verwendet. Mozzarella wird in Deutschland klassischerweise aus Kuhmilch hergestellt, kann aber auch ein Gemisch aus Kuh- und Büffelmilch enthalten. Die Tierart muss, sofern es sich nicht (rein) um Kuh handelt, auf der Verpackung angegeben werden, so das Bundeszentrum für Ernährung. Der Käsebruch wird in heißem Wasser geknetet, abgeschnitten und zu Kugeln geformt. Mozzarella zeichnet sich durch seine weiche und elastische Konsistenz aus. Geschmacklich ist er mild, dezent und frisch.