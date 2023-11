Rote Katzen Warum sind die netter als andere Katzen?

Warum sind manche Katzen rot?

Rote Katzen eher männlich

Rote Katzen sind also eher männlich als weiblich. Kater sollen zudem zutraulicher und liebesbedürftiger sein als weibliche Katzen. Die Wahrscheinlichkeit auf eine männliche rote Katze zu treffen, die allein schon durch ihr Geschlecht freundlicher ist, ist also schon mal höher, als auf eine weibliche rote Katze zu treffen, die nicht so nett ist.

Die Studie von Dominique Pontier, Nathalie Rioux und Annie Heizmann mit dem Thema "Evidence of Selection on the Orange Allele in the Domestic Cat Felis catus: The Role of Social Structure" besagt auch, dass rote Kater schwerer und größer sind, als ihre andersfarbigen Artgenossen. Je größer und schwerer ein Kater ist, desto häufiger pflanzt er sich fort. Das fand eine italienische Studie heraus, die das Reproduktionsverhalten von männlichen, wilden Katzen in Städten untersucht hatte.