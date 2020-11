Resilienz Achtsamkeit in Corona Zeiten - Strategien, um psychisch gesund zu bleiben

Resilienz - warum kommen manche Menschen besser mit Krisen zurecht

Das Phänomen, wieso manche Menschen ein glückliches und zufriedenes Leben führen, obwohl sie Schicksalsschläge, Katastrophen oder Krankheit verkraften mussten, beschäftigt die Wissenschaft schon länger. Wer ein gutes Immunsystem der Seele hat, der besitzt viel Resilienz. Diesen Begriff hat sich die Psychologie aus den Ingenieurswissenschaften entlehnt: Resilienz beschreibt die Fähigkeit eines Körpers oder Stoffs nach einer Veränderung wieder in die ursprüngliche Form zurückzuspringen.

Gelassenheit lässt sich üben und Resilienz trainieren

Die Psychologie geht heute davon aus, dass sich unsere Fähigkeit, schwierige Situationen erfolgreich durchzustehen aus bestimmten genetischen Faktoren und unseren Erfahrungen ergibt. Der Schluss daraus: Jeder kann es üben, gelassener durch Krisen zu gehen oder den eigenen Stress zu beherrschen. Das Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz hat dafür einen Online-Kurs gestaltet: Auf Kurs bleiben kompakt.

Die Wissenschaftler des Mainzer Instituts arbeiten auch an der EU-Studie "DynaMore" mit - einer europaweiten Befragung, die die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die seelische Gesundheit untersucht. Nach Auswertung der ersten 5.000 Fragebögen haben die Wissenschaftler einen roten Faden der Krisenbewältigung gefunden: Es kommt auf unseren Blick auf die Pandemie an, eine positive Grundbewertung erleichtere es uns, mit den Einschränkungen der Corona-Krise klar zu kommen. Das bedeutet nicht, naiv an ein "Es wird schon alles gut" zu glauben oder Gesundheits-Gefahren zu unterschätzen, sondern Situationen zu akzeptieren, die nicht zu ändern sind und gleichzeitig dankbar für das zu sein, was gut ist im eigenen Leben.

Ältere Menschen sind oft gelassener und besitzen mehr Resillienz

Übrigens profitieren Menschen, die in ihrem Leben schwierige Zeiten gemeistert und vielleicht sogar eigene Strategien dafür entwickelt haben, auch in folgenden Krisen. Sie können sich einfach besser auf neue schwierige Situationen einstellen. Dazu passt auch, dass sich ältere Menschen nicht stärker von der Pandemie bedroht fühlen als jüngere Menschen - obwohl sie eher gefährdet sind, schwerer an Covid-19 zu erkranken.

"Nicht einmal jede zehnte Person zwischen 46 und 90 Jahren fühlt sich sehr bedroht durch die Pandemie. Das Alter spielt dabei überraschenderweise keine zentrale Rolle: Egal ob im mittleren Erwachsenenalter ab 46 Jahren oder im höheren Alter von über 75 Jahren – die aktuelle Situation als wenig bedrohlich nehmen stets etwa die Hälfte wahr." Deutscher Alterssurvey, November 2020

Die Wissenschaftler, die den Alterssurvey erheben, vermuten: "Möglicherweise hilft älteren Menschen ihre Lebens- und Krisenerfahrung, um auch diese Pandemie einzuordnen und zu bewältigen."

Resilienz und Achtsamkeit während der Corona-Pandemie - Tipps für unseren Alltag

Furcht um die Gesundheit der Liebsten, Überforderung, Stress, Existenzsorgen - all das belastet uns alle stark in der Corona-Krise. Die Resilienzforscher aus Mainz haben diese Tipps für unseren Alltag im derzeitigen Teil-Lockdown.

Informationen aus seriösen Quellen gezielt auswählen, also nur glaubwürdige Quellen wie das Robert Koch Institut, die Weltgesundheitsorganisation oder das Bundesgesundheitsministerium zur Beurteilung der aktuellen Lage nutzen. Fundierte medizinische Informationen finden Sie auch unter diesem Link: Dr Google - welche Gesundheitsportale sind seriös. Die Wissenschaftler empfehlen, auch Nachrichtenpausen einzulegen und sich nicht häufiger als zwei Mal am Tag mit den Nachrichten zur Pandemie auseinanderzusetzen.

Wie wichtig sind Routinen für die Resilienz?

Routinen beibehalten oder in neuen Situationen wie zum Beispiel im Homeoffice oder Homeschooling neue, wohltuende Rituale schaffen. Das kann der symbolische Weg zur Arbeit sein, den man täglich durch den Wald oder den nahegelegenen Park macht, wenn man im Homeoffice arbeitet. Oder ein bestimmtes Frühstücksritual. Routinen auf der einen Seite - Abwechslung auf der anderen. Variationen im Tagesablauf machen gute Laune. Nehmen Sie sich jeden Tag etwas Schönes vor. Zum Beispiel Telefonate mit der Familie oder Videokonferenzen mit den Freunden auf dem Handy. Mit diesen Apps funktioniert der Videochat.

Entspannung und Selbstfürsorge in Krisen

Geführte Meditationen über die Handy-App, progressive Muskelentspannung oder Atemübungen - entspannen ist besonders in Krisen wichtig. Überhaupt sogenannte Selbstfürsorge brauchen wir jetzt: Ausreichend viel Schlaf, gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung.

Soziale Kontakte brauchen wir für unsere Resilienz

Bleiben Sie in Kontakt: Telefonieren oder chatten Sie mit Familie und Freunden, auch wenn Sie sich derzeit nicht treffen können. Oder trinken Sie per Videochat einen Kaffee mit Ihren Kollegen und tauschen Sie sich aus.

Annehmen, was nicht zu ändern ist - das bringt uns durch die Corona-Krise

Die Situation annehmen wie sie ist, positiv denken, das kann jetzt helfen, so die Forscher.

"Es ist normal, sich angesichts der aktuellen Situation ängstlich, traurig, unsicher oder wütend zu fühlen. Eine annehmende Haltung zu entwickeln, ermöglicht Ihnen Energie für andere Bereiche freizusetzen und sich schrittweise von belastenden Gedanken zu lösen." Leibniz-Institut für Resilienzforschung, Mainz

Dazu gehört es auch, die eigene Lage neu zu bewerten, das Positive daran zu sehen. Die eigene, gemütliche Wohnung, das Glück im eigenen Garten oder die Freude an der Familie. Wer an andere denkt, denen es schlechter geht, der tut etwas für die eigene Zufriedenheit - denn Helfen macht glücklich. Und: Positiv denkende Menschen färben auf ihre Umgebung ab.

Existenzängste - eine Strategie erleichtert

Menschen, deren Existenz bedroht ist, die ihren Job verloren haben oder verlieren werden, die ihr Unternehmen vielleicht schließen müssen - diese Menschen brauchen keine guten Ratschläge. Da hilft es nur, die "Sorgen zu Ende zu denken": "Setzen Sie sich daher gemeinsam mit einer vertrauten Person mit dem schlimmsten Szenario auseinander und legen Sie sich eine genaue Strategie zurecht, was Sie tun, wenn dieser Fall eintritt", rät das wissenschaftliche Team aus Mainz.

Stimmungsaufheller für zwischendurch - Tipps

Das können Sie in fünf Minuten für sich tun:



Laut den Lieblingssong hören und dazu tanzen

Sich schön anziehen und den Lieblingsduft aufsprühen

sich eine Wärmflasche und eine schöne Tasse Tee machen

einem lieben Menschen eine nette Nachricht schreiben - und ein Erinnerungsfoto schicken - mit "Weißt du noch?"

Sich selbst einen schönen Strauß Blumen kaufen

Eine Liste machen mit allem, was schön ist im eigenen Leben

Das können Sie generell jetzt für sich tun:



Erlebnisse und Erfahrungen in ein Tagebuch zu schreiben

ein kreatives Hobby wiederbeleben - Häkeln, Stricken, Malen Basteln

alte Freunde mal wieder anrufen oder einen Brief schreiben

Spazierengehen

Hörbücher oder Podcasts hören

ein Bad nehmen