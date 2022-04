Backpulver abgelaufen Wie lange nach dem MHD Backzutaten wirklich haltbar sind

Backzutaten, die nicht verderben

Einige Jahre haltbar sind trockene Gewürze im Ganzen wie Zimtstangen, Sternanis oder Nelken . Sind die Gewürze bereits gemahlen, verlieren sie schneller an Aroma und verderben auch schneller.

Backpulver nach MHD noch verwenden?

Die Haltbarkeit von Vanillezucker ist unterschiedlich. Vanillezucker, der nur getrocknete und fein geriebene Vanilleschote und Vanillearoma enthält, ist lange verwendbar. Allenfalls schmeckt er nach Jahren nicht mehr so intensiv. Vanillinzucker, der nur Zucker und (meist künstlich hergestelltes) Aroma enthält, verdirbt quasi nie. Vanilleschoten dagegen können schimmeln. Man sollte sie deswegen luftdicht verpackt, im Dunkeln und fern von anderen Gewürzen und Feuchtigkeit lagern. Vanilleschoten, die man in nächster Zeit nicht verbrauchen kann, lassen sich gut einfrieren, sagt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Oder ein anderer Tipp von ihr: "Sie geben die Vanilleschote in ein Zuckerglas und aromatisieren den Zucker dadurch."