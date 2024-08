Apfel-Zimt-Rose Ideen für Blätterteig mit Obst

Für die gebackene Rose brauchen Sie:

So wird der Apfel weich und nicht braun

Halbieren Sie zuerst den Apfel, entkernen Sie ihn und schneiden ihn in feine, dünne Scheiben. Bereiten Sie ein Wasserbad mit dem Saft der halben Zitrone vor. Legen Sie nun die Apfelscheiben in das Wasser-Zitronenbad, denn so werden die Äpfel nicht braun.