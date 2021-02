Apfelballen vom Blech Rezept für blitzschnellen "Apfelkuchen to go"

Zutaten für 8 bis 9 Apfelballen vom Blech

Zubereitung der Apfelballen vom Blech

Die Äpfel waschen, schälen und das Kerngehäuse entfernen; dann achteln und in zirka einen halben Zentimeter dicke Stückchen schnippeln.

Mehl und Backpulver in einer großen Rührschüssel vermischen. Das Öl und den Quark mit dem Zucker und Vanillezucker in einem hohen Rührbehälter zu einer glatten Masse verrühren - und dann auf das Mehl-Backpulver-Gemisch geben. Gut unterrühren, bis ein fester, homogener Teig entsteht.

Die geschnittenen Apfelstückchen dazugeben und am besten mit einem Kochlöffel mit dem Teig vermengen. Lassen Sie sich nicht irritieren: Es sieht so aus, als wäre es zu viel Apfel für zu wenig Teig - aber das passt genau so.