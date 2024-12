Alkoholfreier Sekt Welcher alkoholfreie Sekt schmeckt? Tipps von der Wein-Sommelière

Alkoholfreien Sekt gibt es mittlerweile von zahlreichen Herstellern in Supermärkten zu kaufen, im Weinhandel oder im Internet. Wir haben mit BAYERN 1 Weinexpertin Conny Ganß gesprochen, die ihre eigene Meinung zu alkoholfreiem Sekt hat: "Mir schmeckt er immer besser. Auch an mir geht der Trend nicht vorbei und ich finde das eine schöne Sache, dass man so etwas bewusster wahrnimmt und sich da auch Gedanken drüber macht. Und so gibt es auch in der Weinproduktion immer mehr Erfahrung und man wird immer feiner. Deswegen gefällt mir das immer besser, was zur Auswahl steht."

Wie bekommt man den Alkohol aus dem Sekt raus?

So funktioniert das Verfahren, mit dem ein Sekt ohne Alkohol hergestellt wird. "Es ist im Grunde wirklich so, dass du einen Wein machst, ganz normal mit den Weintrauben aus dem Garten. Die meist angewandte Technik nennt man Vakuum-Verdampfung. Das ist wie eine Art Destillation unter Vakuum. Diesem Grundwein entziehe ich schon den Alkohol und dann setze ich Kohlensäure zu. So kommen die Bubbles in den alkoholfreien Sekt und am Ende habe ich dann ein alkoholfreies, schäumendes Getränk."

Enthält alkoholfreier Sekt wirklich keinen Alkohol mehr?

Bei welchem alkoholfreien Sekt ist überhaupt kein bisschen Alkohol mehr drin? Das erklärt Sommelière Conny Ganß: "Ganz ohne Alkohol ist der Sekt nur, wenn 0,0 oder 'ohne Alkohol' draufsteht. Wenn nur 'alkoholfrei' zu lesen ist, so sind bis 0,5 Volumenprozent Alkohol erlaubt. Meist sind so 0,3 Prozent Alkohol enthalten."

Alkoholfreier Sekt Geschmack

Wie wird denn der "Geschmacksträger" Alkohol im alkoholfreien Sekt ersetzt: "Eine tragende Säule im Geschmack ist beim Wein oder auch beim Sekt der Alkohol. Wenn diese Säule weg ist, muss ich eine andere stärken, und das ist meistens der Zucker. Da die Balance zu finden, dass es kein Zuckerwasser ist, das macht eben den Unterschied aus zwischen 'Gut gemacht' und 'Naja'."

Wie erkenne ich guten alkoholfreien Sekt?

Das Angebot an alkoholfreiem Sekt ist groß, woran kann man sich beim Einkauf orientieren? "Die wichtigste Regel, die ich immer mitgebe, damit man sich in diesem Riesenwald der Angebote zurechtfindet, ist: Über den Preis kann man schon was feststellen. So ab sieben, acht Euro ist es wirklich gut gemacht. Da kann man schon davon ausgehen, dass von der Weingut-Seite der Wein schon anders angebaut wurde. Extra eben, damit die Aromenvielfalt da ist und dass man nicht so viel süßen muss, dass der Duft der eigentlichen Traube das Ganze trägt. Ab einer gewissen Preisliga eröffnet sich eine schöne, feine, alkoholfreie Welt."

