Wieviel Alkohol hat alkoholfreies Bier Was bedeutet alkoholfrei wirklich?

Alkoholfreie Cocktails und Bier erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und doch ist manchmal nicht ganz klar, was eigentlich "alkoholfrei" bedeutet. Ist in den Getränken dann gar kein Alkohol mehr drin?

Was bedeutet alkoholfrei?

Wieviel Alkohol hat alkoholfreies Bier?

Seit 2015 kennzeichnen viele Brauereien ihr alkoholfreies Bier mit der Erläuterung "Alk. < 0,5% vol." oder einer vergleichbaren Formulierung. Bier, das nicht mehr als 0,5 Volumenprozent Alkohol enthält, darf in Deutschland als alkoholfreies Bier deklariert werden. Bis 2015 war das so auf den Etiketten der deutschen Biere nicht ersichtlich und viele Verbraucher sind automatisch davon ausgegangen, dass "alkoholfrei" auch wirklich 0,00 Prozent Alkohol bedeutet. Deshalb hat der Deutsche Brauer Bund (DBB) die Formulierung auf den Bier-Etiketten initiiert.

Was ist mit 0,0% Alkohol-Angaben?

Alkoholfreies Bier für "trockene" Alkoholiker okay?

Alle Getränke, die an alkoholische Getränke erinnern, sollten von alkoholkranken Menschen gemieden werden. Allein der Geruch könnte schon Reize auslösen und die Lust auf den Konsum von alkoholischen Getränken wecken. Auch Kinder sollten nicht mit alkoholfreien Getränken in Kontakt kommen. Der Genuss dieser könnte Kinder schon in jungen Jahren an den Bier- oder Weingeschmack gewöhnen.