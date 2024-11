Ist alkoholfreier Wein alkohholfrei Oder ist da noch Restalkohol drin? Und wie schmeckt er?

Wie wird der Alkohol aus dem Wein gezogen?

Die Weinkellerei Carl Jung in Rüdesheim macht das mit der sogenannten "Vakuumdestillation", so Christoph Käppeler, Verbraucher-Experte. Alkohol siedet normalerweise bei etwa 80 Grad, dabei gehen aber Aromastoffe, die im Alkohol gelöst sind, unwiederbringlich verloren. Im Vakuum aber sinkt die Siedetemperatur auf 30 Grad: Und da kann man den Alkohol schonend dem Wein entziehen und die Aromastoffe bleiben erhalten. Die nimmt man bei dem Verfahren auch mit raus; man fügt sie dann aber dem entalkoholisierten Wein wieder zu. Das ist übrigens ein Verfahren, das sich der Sohn des Firmengründers Carl Jung schon vor über 100 Jahren hatte patentieren lassen, so Käppeler weiter.

Schmeckt alkoholfreier Wein wie Wein mit Alkohol?

An der Hochschule in Geißenheim, im Rheingau in Hessen, wo unter anderem auch Landwirtschaft und Weinbau gelehrt wird, haben bei einer Verkostung von Wein mit und ohne Alkohol, Studenten den Unterschied kaum oder gar nicht gemerkt, erklärt Christoph Käppeler. Ein Student gab an, nur weil er wusste, dass einer der Weine ohne Alkohol war, fiel es ihm überhaupt auf. Ein weiterer Student merkte gar keinen Unterschied. Andere Studenten, die, weil sie internationale Weinwirtschaft studieren, schon über hundert Weinverkostungen hinter sich hatten, haben allerdings den Unterschied zwischen den Weinen mit und ohne Alkohol gleich herausgeschmeckt. Sie sagten aber auch, dass sich alkoholfreie und alkoholische Varianten relativ ähnlich seien, so Christoph Käppeler.