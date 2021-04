Tatort Franken: "Wo ist Mike?" Statement Fabian Hinrichs

Das Erlangen von Kontrolle und Selbstbestimmung ist ein Grundbedürfnis, auch das Vermeiden von Schmerz und Leid. Diese Grundbedürfnisse haben aber ein grundsätzliches Gefühl von Vorhersehbarkeit des Lebens, der sozialen Beziehungen und der eigenen körperlichen Verfasstheit zur Voraussetzung, welches von Grund auf durch das Verschwinden eines Angehörigen oder eine Gewalttat zertrümmert wird, für immer. Es gibt nun kein Urvertrauen in das Leben an sich mehr, alles inner- und außerhalb des Subjekts wird hinterfragt - das eigene Ich, andere Menschen, eigene und fremde Gefühle.

Zu Schock und Trauer kommen übermächtige Bedrohungsszenarien und unmöglich abzuwehrende Ängste. Noch mehr als bei Unfällen oder Krankheiten erdrücken die Angehörigen schwer zu beantwortende Fragen: Warum ist es passiert, wie ist es passiert, was ist passiert? Leidet mein/e Angehörige/r, denkt er/sie an mich in diesem Moment und lebt er/sie noch? Die Angehörigen begleiten massive Schuldgefühle, insbesondere die Eltern. Sie kommen nicht zur Ruhe. Und natürlich sind auch Polizisten und Polizistinnen Menschen mit verwundbarer Seele, die Tat und auch die Persönlichkeit des Täters/der Täterin erzwingen den Blick in das eigene Innere. Alpträume, überwältigende Erinnerungen werden begleitet vom professionellen Berufsverständnis der Polizisten und Polizistinnen als mit aller Härte Ermittelnde.