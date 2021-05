Tatort Franken Großer Publikumserfolg für "Wo ist Mike?"

Mit 9,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland erzielte der Tatort "Wo ist Mike?" am gestrigen Sonntag, 16. Mai 2021, einen Marktanteil von 27,6% und war damit der erfolgreichste Tatort aus Franken seit dem Auftakt der Reihe mit "Der Himmel ist ein Platz auf Erden" am 12. April 2015. Der Fall "Wo ist Mike?" ist in der ARD Mediathek noch sechs Monate abrufbar.