Tatort Franken: "Wo ist Mike?" Statement Thomas Wendrich (Drehbuch)

Doch der neue Mann in ihrem Leben gerät in den Fokus der Ermittlungen. Er hat ihr Dinge verschwiegen. Dinge, die man aber vielleicht auch nicht als Erstes preisgibt. Was geschieht mit uns und unseren Gewissheiten, wenn Anschuldigungen im Raum stehen? Kann Paula ihrem Gefühl trauen? Schmälert dieses Gefühl ihre Professionalität als Ermittlerin? In Felix Voss löst der Fall Erinnerungen aus. Erinnerungen an ein starkes Gefühl, das einen Teil seiner Kindheit bestimmt hat. Will er sich dem stellen? Hilft es gar, die Beweggründe der Tat zu verstehen?