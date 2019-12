Sternstunden 2019 Bayerische Spitzenpolitiker singen für den guten Zweck

Am Freitag, 13. Dezember 2019 wird es eng auf der Bühne der großen Sternstunden-Gala des Bayerischen Rundfunks in der Nürnberger Frankenhalle. So viele waren es noch nie! 26 Politiker haben sich für den gemeinsamen Chorgesang angemeldet und führen damit die beliebte Tradition am Sternstunden-Tag weiter: für Kinder in Not zu singen und damit Spenden zu sammeln.