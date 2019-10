Sternstunden 2019 Mitmach-Projekt "Pachelbel Vier.Null"

Musik machen für einen guten Zweck – dazu möchte das Projekt "Pachelbel Vier.Null" von BR-KLASSIK und Nürnberger Symphonikern aufrufen. Dreh- und Angelpunkt ist der berühmte "Kanon in D" des Nürnberger Komponisten Johann Pachelbel (1653-1706). Jeder, der ein Instrument spielt oder gerne singt, ist eingeladen, eine eigene Version per Video festzuhalten. Für jedes hochgeladene Video fließen 40 Euro an die BR-Benefizaktion Sternstunden.

Die Nürnberger Symphoniker, dirigiert von ihrem Chefdirigenten Kahchun Wong, haben den weltberühmten Pachelbel-Kanon eingespielt und auf Video festgehalten. Wer mitmacht, kann einfach nur die Melodie spielen oder aber dazu improvisieren. Ob E-Gitarre, Waschbrett oder Kochtopf-Ensemble – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Benötigt wird lediglich ein Smartphone. Alle Informationen, Teilnahmebedingungen und eine Anleitung zum Mitmachen finden Interessierte unter pachelbelviernull.com. Einsendeschluss ist der 30. November 2019.

"Wir möchten, dass möglichst viele Menschen sich motiviert fühlen und mitmachen", sagt Detlef Krenge, Redakteur bei BR-KLASSIK – Studio Franken, der das Projekt gemeinsam mit den Nürnberger Symphonikern entwickelt hat. "In erster Linie geht es ja um den guten Zweck. Aber natürlich soll die Aktion auch einfach Spaß machen", so Krenge. "Und für uns ist es wirklich großartig zu sehen, was für tolle Ideen dabei herauskommen." Einige Ergebnisse kann man sich unter #pachelbelviernull schon ansehen.

Mit jedem Beitrag wird nicht zuletzt Kindern in Not geholfen, denn pro Upload spendet ein Sponsor 40 Euro an die BR-Benefizaktion Sternstunden. Am Freitag, 13. Dezember 2019, feiert der Bayerische Rundfunk wieder den großen Sternstunden-Tag. Glanzvoller Höhepunkt des Sternstunden-Tags ist am Abend um 19.30 Uhr die große Gala, moderiert von Sabine Sauer und Volker Heißmann, mit vielen prominenten Gästen live aus der Frankenhalle in Nürnberg.