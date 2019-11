BR-Benefizaktion Sternstunden-Gala live aus Nürnberg mit vielen Stars

Am Freitag, 13. Dezember 2019 feiert der Bayerische Rundfunk wieder seinen alljährlichen Sternstunden-Tag. Wie in jedem Jahr krönt die große Sternstunden-Gala ab 19.30 Uhr live im BR Fernsehen aus der Frankenhalle in Nürnberg den Tag. Dort begrüßen die Moderatoren Sabine Sauer und Volker Heißmann prominente Paten, Engagierte sowie Betroffene aus Hilfsprojekten und eine große Zahl musikalischer Stars. Die über den Tag in den Spendenzentralen in München und Nürnberg gesammelten Spendengelder fließen in Projekte für Kinder in Not.