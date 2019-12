Sternstunden-Tag 2019 Hilfe für Kinder in Not - auf allen BR-Kanälen

Die "Wir in Bayern"-Familie ist am Sternstunden-Tag gleich an mehreren Orten für Sternstunden im Einsatz. Im "Wir in Bayern"-Wohnzimmer begrüßt Dominik Pöll Schülerinnen der Mädchenrealschule in Rosenheim, die sich seit Jahren für Sternstunden engagieren und mittlerweile fast 30.000 Euro gesammelt haben. Moderatorin Andrea Lauterbach meldet sich live vom Sternstunden-Stand auf dem Christkindlesmarkt in Nürnberg. Wie in den vergangenen Jahren stehen dort den ganzen Tag viele fleißige "Wir in Bayern"-Experten (u. a. Schmankerlkoch Andreas Geitl und Gartenfex Andreas Modery) und verschenken gegen eine Spende selbstgebastelte Sterne der Zuschauer. Und in der Spendenzentrale im Münchner Funkhaus sitzen weitere "Wir in Bayern"-Experten zusammen mit Wirtshaustester Andi Christl am Spendentelefon.