Fasching in Memmingen Schwaben weissblau, hurra und helau 2020

Bereits zum 17. Mal verwandelt sich die Stadthalle Memmingen in einen närrischen Hexenkessel, wenn es wieder heißt: "Schwaben weissblau, hurra und helau". Die Kultveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband (BSF) ist der Höhepunkt des Faschingstreibens in Bayerisch-Schwaben. Ausgestrahlt wird die zuvor aufgezeichnete Sendung, die auch mit einer Audiodeskription für Sehbehinderte versehen ist, am Freitag, 7. Februar, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen. Die Sendung ist nach der Ausstrahlung für ein Jahr in der BR Mediathek verfügbar.

Mit der Faschingsprunksitzung "Schwaben weissblau, hurra und helau" erreicht die Fastnachtsaison in Bayerisch-Schwaben ihren Höhepunkt. Diesmal auf der Schwaben-Bühne: die Kabarettisten Heinrich del Core und Wolfgang Krebs, ebenso der Comedian Hansy Vogt aus Ettenheim, der als "Frau Wäber" schon so manche Fastnachtsveranstaltung zum Kochen gebracht hat. Nach seiner Weltreise wieder in der närrischen Heimat zurück ist Ballonkünstler Tobi van Deisner. Mit Stefan Sörgel und "Schwaben weissblau"-Neuling, Matthias Sorg, von der FG Dietmannsried darf man sich auf einen ganz speziellen Boxkampf freuen. Premiere bei "Schwaben weissblau" auch für das Ehepaar Kaiser von den Löwen 77 Legau e.V., die uns "Szenen einer Ehe" präsentieren.

Weitere bewährte Publikumslieblinge rocken 2020 die Stadthalle in Memmingen: Der grantelnde Hausmeister Jürgen Richter zeigt sich in einer überraschenden, neuen Rolle, das kernige Comedy-Paar Hillus Herzdropfa, Ramona Mößmer aus Kaltental, Otmar Walcher aus Bellenberg, Bauchredner Perry Paul mit seiner Mauskatze Amadeus und die Mundart-Spezialistinnen Johanna Hofbauer und Waltraud Mair, die als unverwechselbare Meichlböcks Zenta von ihrer Kur berichtet. Aus Burgau mit dabei sind "8872" sowie Peter Mader, der uns in den Orient entführt. Musikalische Beiträge liefern die Königlich Privilegierte Waschhausvereinigung, Hochzeitslader Josef Nieser und die Bärlauch Buaba aus Durach. Traditionell schwäbisch-alemannisch und sehr laut wird es mit Guggamusik der Weißahoarer Giggalesbronzer. Die Prinzengarde der Greane Krapfa Oberelchingen schwingt die Beine, und die Showtanzgruppe des Carneval-Club Schlafmützen e. V. aus Bäumenheim beweist ihr akrobatisches Können zum Thema "Alpenglühen".

Das bunte Programm wird wie immer musikalisch begleitet von den AllGeiern. Sitzungspräsident Georg Ried führt durch den Abend und kümmert sich gemeinsam mit dem Elferrat des Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverbandes (BSF) um die Einhaltung des närrischen Protokolls. Die zahlreich vertretenen Politiker aus Kabinett, Landtag und von lokaler Ebene müssen einmal mehr beweisen, dass sie Spaß verstehen, wenn Ihnen der närrische Spiegel vorgehalten wird.