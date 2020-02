Narrennachwuchs-Sitzung "Wehe wenn wir losgelassen" erstmals zur Primetime

Dass nicht nur die "Großen" das närrische Handwerk beherrschen, beweist "Wehe wenn wir losgelassen", die Fernsehsitzung des fränkischen Narrennachwuchses aus Veitshöchheim. Hier dürfen sich traditionell Kinder und Jugendliche in der Bütt beweisen. BR Fernsehen strahlt die Sendung am Faschingssonntag, 23. Februar 2020 aus, erstmals zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Aufgezeichnet wird sie am 9. Februar – wenige Tage vor der großen Prunksitzung "Fastnacht in Franken" – in den Mainfrankensälen. In der BR Mediathek ist "Wehe wenn wir losgelassen" danach für ein Jahr verfügbar.