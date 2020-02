Kult-Sitzung aus Veitshöchheim "Fastnacht in Franken" feiert 33. Geburtstag

Diese Sendung ist einfach Kult: Jahr für Jahr verfolgen rund vier Millionen Menschen bundesweit die "Fastnacht in Franken", die legendäre Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken, im BR Fernsehen. Auch 2020 dürfen sich die Gäste im Saal und die Zuschauer zuhause auf eine einzigartige Live-Sendung freuen, die in bewährter Kooperation des BR-Studios Franken mit dem Fastnacht-Verband Franken entsteht. Das BR Fernsehen präsentiert am Freitag, 14. Februar 2020, ab 19.00 Uhr dreieinhalb Stunden Büttenreden, Tanz, Klamauk und Musik vom Feinsten aus den Veitshöchheimer Mainfrankensälen.

Gleich zwei Jubiläen werden am 14. Februar 2020 in den Mainfrankensälen gefeiert: Die Kultsendung "Fastnacht in Franken" wird 33 und der Fastnacht-Verband Franken 66 Jahre alt. Mit dabei ist wie immer viel bayerische Prominenz u. a. aus Kirche, Politik und Wirtschaft. Auf bewährte Weise wird den Großen und Mächtigen im Land der Spiegel vorgehalten und mit Witz und Humor die Weltlage kommentiert. Die Sendung wird auch in diesem Jahr wieder mit einer Live-Audiodeskription für Sehbehinderte ausgestrahlt. Schon ab 17.30 Uhr berichtet die Abendschau live vom Roten Teppich, über den die prominenten Gäste in ihren bunten Kostümen und Masken flanieren.

Bekannte Fastnachtstars wie Sitzungspräsident Bernd Händel, der Kabarettist "Dreggsagg" Michl Müller, der Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau, Büttenredner Peter Kuhn und die Altneihauser Feierwehrkapell’n aus der "befreundeten" Oberpfalz geben der Sendung eine besondere Würze. Dazu tanzen die besten Garden, Tänzerinnen und Tänzer aus Franken, die zu Deutschlands Spitze gehören.

Neben den Klassikern der Sendung feiern in diesem Jahr die A-Capella-Band "Viva Voce" aus Ansbach sowie Thomas Väth, der "Schmied aus Bischbrunn", Premiere auf der Bühne in Veitshöchheim. Ein weiterer Höhepunkt wird der Auftritt der Garde des Karneval-Club Röttenbach e. V. "Die Besenbinder" sein. Die Tanzgruppe aus dem 4700-Einwohner-Örtchen im Landkreis Erlangen-Höchstadt hat im vergangenen Jahr bei der Süddeutschen und der Deutschen Meisterschaft für eine kleine Sensation gesorgt und sich mehrere Spitzenplatzierungen gesichert. Und: Erstmals kommt der brasilianische Karneval nach Veitshöchheim und sorgt für ein noch nie dagewesenes Finale. "Bunt, temperamentvoll und heißblütig wie in Rio", verrät Fastnacht-Redaktionsleiter Norbert Küber vom BR-Studio Franken. Außerdem dabei: die Amorbacher Klostersänger, Klaus Karl-Kraus, Ines Procter, Otmar Schmelzer, Oliver Tissot, Matthias Walz und die Tanzsportgarde Veitshöchheim.

Die "Fastnacht in Franken" wird seit 1987 als Live-Sendung ausgestrahlt und ist im BR Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt. Im ersten Jahr kam "Fastnacht in Franken" noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels, seit 1988 findet sie in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt.

Närrische und musikalische Beiträge 2020 im Überblick: Sitzungspräsident: Moderator und Stimmenimitator Bernd Händel aus Nürnberg (Mittelfranken)

Moderator und Stimmenimitator aus Nürnberg (Mittelfranken) Sitzungskapelle: Pavel Sandorf Big Band aus Schwarzenbruck (Landkreis Nürnberger Land)

aus Schwarzenbruck (Landkreis Nürnberger Land) Altneihauser Feierwehrkapell'n aus Windischeschenbach (Lkr. Neustadt an der Waldnaab, Oberpfalz)

aus Windischeschenbach (Lkr. Neustadt an der Waldnaab, Oberpfalz) Amorbacher Klostersänger aus Amorbach (Lkr. Miltenberg, Unterfranken)

aus Amorbach (Lkr. Miltenberg, Unterfranken) Volker Heißmann und Martin Rassau aus Fürth (Mittelfranken)

und aus Fürth (Mittelfranken) Klaus Karl-Kraus aus Erlangen (Mittelfranken)

aus Erlangen (Mittelfranken) Peter Kuhn aus Schweinfurt (Unterfranken)

aus Schweinfurt (Unterfranken) Michl Müller aus Bad Kissingen (Unterfranken)

aus Bad Kissingen (Unterfranken) Ines Procter aus Erlabrunn (Lkr. Würzburg, Unterfranken)

aus Erlabrunn (Lkr. Würzburg, Unterfranken) Sebastian Reich aus Würzburg (Unterfranken)

aus Würzburg (Unterfranken) Oti Schmelzer aus Oberschwappach (Lkr. Haßberge, Unterfranken)

aus Oberschwappach (Lkr. Haßberge, Unterfranken) Oliver Tissot aus Nürnberg (Mittelfranken)

aus Nürnberg (Mittelfranken) Thomas Väth aus Bischbrunn (Lkr. Main-Spessart, Unterfranken)

aus Bischbrunn (Lkr. Main-Spessart, Unterfranken) Viva Voce aus Ansbach (Mittelfranken)

aus Ansbach (Mittelfranken) Matthias Walz aus Karlstadt (Lkr. Main-Spessart, Unterfranken)

Tanz-/Akrobatik-Darbietungen 2020 im Überblick Besenbindergarde vom Karneval-Club Röttenbach "Die Besenbinder" e. V.

(Lkr. Erlangen-Höchstadt, Mittelfranken)

Tanzmariechen-Medley:

Carina Mayer vom Karneval-Club Röttenbach "Die Besenbinder" e. V.

vom Karneval-Club Röttenbach "Die Besenbinder" e. V. (4. Platz Deutsche Meisterschaft 2019)

Bianca Dürrbeck vom Karneval-Club Röttenbach "Die Besenbinder" e. V.

vom Karneval-Club Röttenbach "Die Besenbinder" e. V. (2. Platz Deutsche Meisterschaft 2019)

Schautanz der Tanzsport-Garde Veitshöchheim e. V. (Lkr. Würzburg, Unterfranken)

(Lkr. Würzburg, Unterfranken) Allersberger Flecklashexen aus Allersberg (Lkr. Roth, Mittelfranken)

dazu die Spalter Fleckli und die Unterelsbacher Fosenöchter

Die Fastnachtssendungen im BR Fernsehen:

Das Fastnachtsprogramm ist bereits in vollem Gange, die "Närrische Weinprobe" und "Franken Helau" aus Steinwiesen im Frankenwald sind bereits mit großem Erfolg gelaufen. Weitere närrische Sendungshighlights stehen noch an, wie die Prunksitzung des Narren-Nachwuchses "Wehe wenn wir losgelassen" und natürlich "Der große Fastnachts-Kehraus" am Faschingsdienstag aus Hof.

Die weiteren Sendungen in der Übersicht:

Fastnacht in Franken

Prunk-Sitzung des Fastnacht-Verband Franken in Veitshöchheim

Freitag, 14. Februar 2020, 19.00 bis 22.45 Uhr LIVE

Wh.: Samstag, 15. Februar 2020, 20.15 bis 0.00 Uhr

Faschingsdienstag, 25. Februar 2020, 12.15 bis 16.00 Uhr

(davor ab 17.30 Uhr die Abendschau live vom Roten Teppich in Veitshöchheim)

Veitshöchheim außer Rand und Band

Samstag, 15. Februar 2020, 19.30 bis 20.00 Uhr

Wh.: Faschingsdienstag, 25. Februar 2020, 11.50 bis 12.15 Uhr

Wehe wenn wir losgelassen

Fränkischer Narrennachwuchs in Veitshöchheim

Sonntag, 23. Februar 2020, 20.15 bis 21.45 Uhr

Wh.: Sonntag, 23. Februar 2020, 2.00 bis 3.30 Uhr

Rosenmontag, 24. Februar 2020, 14.30 bis 16.00 Uhr

Der große Fastnachts-Kehraus

Aus Hof: Faschingsdienstag, 25. Februar 2020

Teil 1: 20.15 bis 21.45 Uhr

Teil 2: 22.00 bis 0.05 Uhr

(dazwischen: Rundschau Magazin)

"Fastnacht in Franken" – online auf allen Kanälen:

Die "Fastnacht in Franken" wird per Livestream in der BR Mediathek übertragen. Auf Facebook landen bereits ab Montag, 10. Februar, die ersten Bilder und Hintergrund-Geschichten rund um die "Fastnacht in Franken". Dort präsentieren die Künstler der Fastnacht außerdem in der Web-Serie "Gnadenlose Witze 2.0" die gnadenlosesten Gags ihres Repertoires. Das ist gleichzeitig ein Aufruf an die Webgemeinde, selbst "gnadenlose Witze" unter dem Hashtag #gnadenlosewitze in den Sozialen Medien zu veröffentlichen. Auch während der Sendung finden die Zuschauer auf Facebook, Instagram und Youtube ganz aktuell Sendungsausschnitte, Zitattafeln und Backstage-Bilder der Auftritte zum Teilen, Liken und Verlinken. Eine Instagram-Story ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen der Kultsendung. Über Teletwitter (BR Text: Tafel 888) können auf Wunsch Zuschauerkommentare zur laufenden Sendung eingeblendet werden.

Alle Fastnachtssendungen sind nach der Ausstrahlung in der BR Mediathek unter www.br.de/mediathek abrufbar.