Bezzel & Schwarz Sebastian und Simon: "Es wird nie langweilig!"

Schon zum vierten Mal waren Sebastian Bezzel und Simon Schwarz im Frühjahr 2022 unterwegs in Bayern für die neuen Folgen "Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger". Wie schon im vergangenen Jahr teilen sich die beiden Freunde ein Wohnmobil –Tag und Nacht – und treffen in jeder Folge erneut auf Grenzgängerinnen und Grenzgänger: Menschen, die ihr Leben neu in die Hand genommen haben, sich für andere engagieren und ihrer Leidenschaft folgen. Die spannende Frage: Wie war's?