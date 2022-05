Bezzel & Schwarz Folge 2: Osten

Was die langjährigen Freunde Sebastian Bezzel und Simon Schwarz auf ihrer Reise erleben, zeigt das BR Fernsehen ab Montag, 13. Juni 2022, um 20.15 Uhr in vier Folgen wöchentlich. In der zweiten Folge "Osten" am Montag, 20. Juni, treffen die beiden unter anderem Bayerns jüngste Pilotin, machen im Bayerischen Wald eine Zeitreise ins Jahr 1900 und lernen in Regensburg das Haareschneiden.