Bezzel & Schwarz Folge 4: Norden

Was die langjährigen Freunde Sebastian Bezzel und Simon Schwarz auf ihrer Reise erleben, zeigt das BR Fernsehen ab Montag, 13. Juni 2022, um 20.15 Uhr in vier Folgen wöchentlich. In der vierten und letzten Folge "Norden" am Montag, 4. Juli, kicken die beiden mit sehbehinderten Fußballern, besuchen einen Mann, der Obdachlose wieder in ein normales Leben zurückführen will, und finden heraus, wo in Oberfranken Papayas wachsen.