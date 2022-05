Bezzel & Schwarz Folge 3: Süden

Simon und Sebastian begegnen am Starnberger See einem jungen Mann, der sich in die waghalsigsten Abenteuer in atemberaubender Höhe stürzt und dennoch ein ganz geerdeter und vernünftiger Typ ist. Friedi Kühne ist einer der weltweit besten Slackliner. Er balanciert auf einem nur zwei Zentimeter breiten Band über mehrere hundert Meter tiefe Schluchten. In einem anstrengenden Crash-Kurs lernen die beiden Grenzgänger, wie schwierig dieser Sport ist. Sie verstehen, was Friedi am Slacklinen reizt und wie dieser Extremsport mit seinem eigentlichen Beruf eines Englisch- und Mathematiklehrers zusammengeht.