Feiertagsprogramm 2018/2019 Höhepunkte in ARD-alpha

Sonntag, 23. Dezember, 20.15 Uhr:

"Joy to the world"

Songs und Lieder zur Weihnachtszeit

Das Weihnachtskonzert 2018 des BR-Chors ist wieder eine kleine Reise zu Weihnachtsklängen in verschiedenen Gegenden der Welt. Freude für die Welt und überall in der Welt – das ist die Botschaft. Im Programm sind beliebte und bekannte Christmas-Songs aus England und den USA, aus Lateinamerika, Spanien und Dänemark. Und natürlich die Hits des deutschen Sprachraums, "O Tannenbaum" und "O du fröhliche" - alle für Chor und Orchester modern arrangiert von Howard Arman. Opernstar Pavol Breslik setzt dreimal Highlights. Die filmische Umsetzung stammt von dem bekannten Dokumentarfilmer Alexander Saran, durch das Programm führt Dirigent Howard Arman persönlich und mit britischem Humor.

Montag, 24. Dezember 2018, 20.15 Uhr:

"klassik shorts"



Folge 1 eines neuen Formats, das Lust macht auf die großen symphonischen Werke der Klassischen Musik und diese mit Fun Facts auf unterhaltsame Weise nahebringt. Presenter Maximilian Maier begeistert durch seine eigene Begeisterung und lässt dabei hintergründige Anekdoten sowie persönliche Erlebnisse und Erfahrungen mit einfließen. Folge 1: „Der Nussknacker“ von Peter Tschaikowski

Montag, 24. Dezember 2018, 20.20 Uhr:

"Der Nussknacker"



Peter Tschaikowskis „Nussknacker“, 1892 in Sankt Petersburg uraufgeführt, zählt heute zu den weltweit meistgespielten Balletten. Diese Neuproduktion des Dresdner Semperoper Balletts orientiert sich an der Geschichte, wie sie Marius Petipa für die Premiere aufgeschrieben hat. Aaron S. Watkin, der aus Kanada stammende Ballettdirektor arbeitete für diese Produktion sehr eng mit der berühmten Dresdner Palucca-Schule zusammen. Es spielt die Sächsische Staatskapelle unter der Leitung von Vello Pähn.

Dienstag/Mittwoch/Donnerstag, 25./26./27. Dezember, jeweils 20.15 Uhr

"Einer wird gewinnen"

„alpha-retro“ zeigt noch einmal frühe Folgen der legendären Quiz-Show mit Hans-Joachim Kulenkampff.

Mit dabei in der Sendung vom Februar 1968 (25. Dezember 2018): die Opernsängerin Joanna Simon, der Tanzclub TD-Rot-Weiß Düsseldorf und Juliette Greco. Kulenkampff selbst spielt in einem Sketch Giacomo Casanova. Aber wie sich Casanova selbst genannt hat? Wo ist er geboren worden? Und welchen Beruf übte er am Ende seines Lebens aus?



In der Ausgabe vom Dezember 1968 (26. Dezember 2018) sing Lucia Popp eine Arie aus dem 'Barbier von Sevilla'; Roberto Blanco, Michael Hinz und andere spielen in einem kleinen Stück; die Wiener Sängerknaben sind zu hören und Hermann Prey singt "Caro mio ben" von Giordano. Kulenkampff selbst spielt in einem Sketch Diogenes in der Tonne.



Und in der Folge vom April 1969 (27. Dezember 2018) ist u.a. das Internationale Vokalisten-Ensemble Zvi Caspi zu Gast. In einer Spielszene treten Peter Mosbacher, Peter Ehrlich und Horst Frank auf, und die Gruppe 'The Rennos' zeigt eine clowneske Akrobatiknummer. Der Quizmaster selbst ist in einer Spielszene als Prometheus zu sehen.

Dienstag, 1. Januar 2019, 16.20 Uhr

"Das Institut"

Alle acht Folgen der mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichneten Comedy-Serie

"Das Institut – Oase des Scheiterns" schildert den Alltag eines deutschen Sprach- und Kultur-instituts am gefährlichsten Ort der Erde: Kisbekistan. Wir begleiten eine eingeschworene Gemeinschaft von engagierten Exilanten, die den desinteressierten Kisbeken beibringen muss, dass Deutschland mehr ist als Brunnenbau und Bundeswehr, dass Lessing irgendwie Recht hatte – und dass die deutsche Grammatik noch unnachgiebiger ist als die Scharia. An Kisbekistan sind bereits die Briten gescheitert, die Sowjets und die Amerikaner. Zwangsläufig werden also auch unsere Helden daran scheitern: Staub, Bomben und Ignoranz haben noch jeden in die Knie gezwungen. Lehnen wir uns also zurück und sehen ihnen beim Scheitern zu. Beim Kampf der Kulturen, beim Tanz in den Fettnäpfchen, bei den Beinahe-Katastrophen. Bei der Kollision von Schiller und Scharia, von Konjunktiv und Korruption – von Deutschland und Kisbekistan.

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung 3 Monate

Dienstag, 1. Januar 2019, 20.15 Uhr

BR-KLASSIK: ARD-Silvesterkonzert

mit Lang Lang, Mariss Jansons und dem BR-Symphonieorchester präsentiert von Thomas Gottschalk (Wh. vom 31. Dezember 2018 im Ersten)

Ein Feuerwerk aus klingenden Kostbarkeiten präsentieren Mariss Jansons und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks bei ihrem Silvesterkonzert, das aus dem Münchner Herkulessaal übertragen wird. Die musikalische Reise führt durch Europa, Amerika und Asien und spannt den Bogen von Brahms und Dvorák über Mascagni bis zum diesjährigen Jubilar Leonard Bernstein und dessen „Candide“-Ouvertüre. Stargast des Abends ist Lang Lang. Er bringt das Publikum mit dem Andante aus Mozarts Klavierkonzert KV 467 zum Träumen, hat aber auch eine mitreißende Kostprobe eines populären Klavierkonzerts aus seiner chinesischen Heimat im Gepäck.