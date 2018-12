Feiertagsprogramm 2018/2019 Humor und Unterhaltung im BR Fernsehen

Donnerstag, 20. Dezember 2018, 21.00 Uhr

Michael Mittermeier Live auf der Bühne

BR Fernsehen präsentiert ein besonderes TV-Special mit Comedy-Star Michael Mittermeier: Stand-up pur, in einem Club ganz im Stil des Comedy Cellars in New York. Kraftvoll, lustig und spontan, wie immer mit Haltung, Herz und voller Leidenschaft. Ein Comedian, ein Mikrofon und ganz nah dran am Publikum. Mittermeiers Club Special ist eine wilde Mischung aus neuen, aktuellen Themen und seinen Lieblings-Live-Nummern im neuen Gewand: Alt trifft Neu, Fake trifft News, Pokemon trifft Leberkäs. Silvesterraketen gehen hoch, die Bundeswehr wird neu ausgerüstet, und auf der Reeperbahn werden Bienen gerettet. Als Kulturbotschafter Bayerns gewährt Mittermeier außerdem exklusive Einblicke in die seltsamen Bräuche des Südens: 50 Shades of Lederhosen. Dazu Face-Erkennung beim Frauentausch und zum versöhnlichen Ausklang noch eine Geiselnahme mit Happy End. (Wdh. am 23.12., 23.15 Uhr)

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung 12 Monate

Heiligabend, 24. Dezember 2018, 10.30 Uhr

Das Adventsfest der 100.000 Lichter

Mit Florian Silbereisen

Florian Silbereisen und seine Gäste stimmen die Zuschauer mit den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern auf die besinnlichste Zeit des Jahres ein. Ein feierlicher Höhepunkt der Eurovisionsshow wird das Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Bethlehem sein, das wieder an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnern soll. Florian Silbereisen erwartet zahlreiche prominente Gäste wie die Kelly Family, Michelle Hunziker, André Rieu, Mireille Mathieu, Ben Zucker, Kerstin Ott, Rolando Villazón, Maite Kelly, Eloy de Jong, Oli. P. und viele weitere. (Wdh. aus dem Ersten vom 1.12.)

Dienstag, 25. Dezember 2018, 22.00 Uhr

Kabarett-Gala der radioSpitzen

"radioSpitzen live vor Ort" – für diese Kabarett-Gastspielreihe von Bayern 2 sind die Kollegen vom Hörfunk mehrmals in ganz Bayern unterwegs. In Zusammenarbeit mit Kabarett- und Kleinkunstbühnen vom Allgäu bis zur Oberpfalz, von Unterfranken bis Niederbayern laden sie Künstler und Künstlerinnen ein, die dann gemeinsam einen einmaligen Kabarettabend bestreiten. Alle Kabarettgrößen Bayerns sind genauso dabei wie Comedystars aus Berlin, Köln oder Hamburg. Diese Abende waren bereits für viele Newcomer ein Karriere-Sprungbrett. Im März 2018 feierten die "radioSpitzen" die 100. Sendung im Alten Speicher in Ebersberg mit hochkarätigen Gästen wie Martina Schwarzmann, Hannes Ringlstetter, Stephan Zinner, Hans Klaffl, Michael Altinger oder Werner Schmidbauer, um nur einige zu nennen – und das BR Fernsehen war an diesem kurzweiligen Abend vor Ort.

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung 12 Monate

Mittwoch, 26. Dezember 2018, 20.15 Uhr

Internationales Zirkusfestival Monte Carlo

Artisten, Clowns und Tierdresseure aus der ganzen Welt treten beim berühmtesten Zirkusfestival der Welt auf und ziehen das Publikum mit spektakulären und beeindruckenden Darbietungen in den Bann. Traditionell werden am Ende des Festivals die begehrten monegassischen Clowns verliehen – die höchste Auszeichnung der Zirkuswelt. 1974 wurde das Internationale Zirkusfestival Monte Carlo von Fürst Rainer III. ins Leben gerufen und steht heute unter der Schirmherrschaft seiner jüngsten Tochter, Prinzessin Stéphanie von Monaco.

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung 6 Monate

Mittwoch, 26. Dezember 2018, 22.00 Uhr

Luise Kinseher live auf der Bühne!

RUHE BEWAHREN!

Die To-do Liste: unterhalten, saumäßig lustig sein, Klimawandel aufhalten, Mama anrufen, Klopapier kaufen, neuen, passenden Mann finden, fürs Alter vorsorgen! Und das alles: SOFORT! Die Zeit läuft davon: Warum hetzen wir wie Wahnsinnige durchs Leben? Da hilft nur eins: Ruhe bewahren! - so der Titel des Soloprogramms von Luise Kinseher. Doch ihre Bühnenfiguren machen ihr einen Strich durch die Rechnung und denken gar nicht daran, sich einfach so abarbeiten zu lassen: Helga Frese zieht das Ganze unnötig in die Länge, weil sich ihr Gatte Heinz mit seinem Alzheimer zeitlich nicht mehr verorten lässt. Mary from Bavary sorgt mit einer hochprozentigen Achtsamkeits-Meditation für absoluten Stillstand, und eine neue Figur wartet noch ungeduldig auf ihre Erfindung! In einem fulminanten Figurenszenario spielt sich die vielfach preisgekrönte Kabarettistin und Nockherberg-Bavaria Luise Kinseher in die Herzen des Publikums. Und zwar exakt so lange, bis die Zeit tatsächlich stehen bleibt. Wenigstens für einen Augenblick!

BR Mediathek: vorab ab Heiligabend, danach 12 Monate

Mittwoch, 26. Dezember 2018, 22.45 Uhr

Der bayerische Kabarettpreis 2018

2018 hat der Bayerische Rundfunk gemeinsam mit dem Münchner Lustspielhaus zum 20. Mal den "Bayerischen Kabarettpreis" verliehen. Die Preisträger im Jubiläumsjahr sind Otto Waalkes, Christian Ehring, Dieter Hanitzsch, Martin Frank und Olaf Schubert. Luise Kinseher führt durch die Preisverleihung im Münchner Lustspielhaus, die Laudatoren sind Oliver Welke, Maike Kühl, Helmut Schleich, Jürgen Kirner und Andreas Hofmeir. (Wdh. vom 1.11.)

BR Mediathek: bereits jetzt vorab, nach der Ausstrahlung 12 Monate

Donnerstag, 27. Dezember 2018, 20.15 Uhr

Django Asül: Rückspiegel 2018

Wer nach vorne fährt, sollte den Blick nach hinten nicht vergessen. Das lernt man schon in der ersten Fahrstunde. Was in der räumlichen Dimension angebracht ist, kann also für die zeitliche Dimension nicht schlecht sein. Und das Jahr 2018 hat einen eigenen Abend im Rückspiegel wahrlich verdient. Django Asüls "Rückspiegel" ist ideal für alle, die sich im Dschungel der Ereignisse eines ganzen Jahres nicht mehr zurechtfinden.

BR Mediathek: vorab ab Heiligabend, danach 12 Monate

Sonntag, 30. Dezember 2018, 20.15 Uhr

Heißmann + Rassau

Komödie aus Franken: Der wahre Jakob

Mit dem beliebten Klassiker „Der wahre Jakob“ von Franz Arnold und Ernst Bach bescheren Volker Heißmann und Martin Rassau ihrem Publikum – pünktlich zu ihrem 25-jährigen Bühnenjubiläum – einen echten Komödienspaß. Im Bühnenbild der 1920er-Jahre brillieren neben den beiden Frankenstars auch Kerstin Ibald, Christin Deuker, André Sultan-Sade, Hannah Baus, Christian Seeler, Josef Forstner, Patric Dull und Gabi Neumann in der Inszenierung von Martin Rassau.

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung 12 Monate

Sonntag, 30. Dezember 2018, 22.00 Uhr

Da sagt der Grünwald Stop

Günter Grünwald gehört zu den erfolgreichsten Kabarettisten Bayerns. Tapfer kämpft sich der Meister des grotesken Humors in seinem Programm "Da sagt der Grünwald Stop" durch die Schrecken des Alltags. Und die gehen daheim bei der Oma schon los, wenn sie die Pin-up-Girls unter Günters Bett mit ausgeschnittenen Mänteln aus dem Versandhauskatalog beklebt. Omas beherztes Vorgehen gegen den modernen Körperkult ist nur der Anfang eines irrwitzigen Rundumschlags gegen die wundersamsten Auswüchse des Zeitgeists. Auch Bestseller wie "Blähungen als Chance", behinderte Tierkinder in der Boulevardpresse oder Bauern auf der Suche nach leidensfähigen Frauen sind die ideale Zielscheibe für Günter Grünwalds bitterbösen Humor. Verpackt in charmantem Bairisch kommt der fast liebevoll daher, trifft aber immer eiskalt ins Schwarze. Günter Grünwalds Jagdrevier ist das "Plem-Plem-Land" und die größten Trottel, die dort umherstolpern, werden mit scharfer Zunge erlegt: Burn-out-Geschädigte im Freizeitstress, schwafelnde Kinderpsychologen, Fahrgäste der Bundesbahn und andere Freunde der Apokalypse. Und jede Pointe sitzt – vom Schenkelklopfer bis hin zum bissigen Seitenhieb.

BR Mediathek: vorab ab Heiligabend, danach 12 Monate

Silvester, 31. Dezember 2018, 18.45 / 0.05 Uhr

Dinner for One

The same procedure as every year: Der legendäre Sketch-Klassiker von und mit Freddie Frinton rund um den 90. Geburtstag von Miss Sophie.

Silvester, 31. Dezember 2018, 20.15 Uhr

Chiemgauer Volkstheater: Ein guter Rutsch

Die rasante und prominent besetzte Verwechslungskomödie zum Jahreswechsel handelt von Irrungen und Wirrungen unter den Gästen eines Hotels am Chiemsee zu Silvester. Für die Bühneninszenierung ist Andreas Kern verantwortlich, die TV-Regie übernimmt Steffi Kammermeier. Neben dem bewährten und erstklassigen Volkstheater-Ensemble um Mona Freiberg und Bernd Helfrich spielt auch der Düsseldorfer Boulevardschauspieler René Heinersdorff mit, der auch Autor dieses Stückes ist. Als Stargast konnte einmal mehr Hugo Egon Balder gewonnen werden.

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung bis 7. Januar 2019

Silvester, 31. Dezember 2018, 22.00 Uhr

Auf bairisch g'lacht! Silvesterspezial 2018

Das BR Fernsehen entlässt die Zuschauer mit einem Comedy-Feuerwerk: "Auf bairisch g’lacht! – Silvesterspezial“ präsentiert zwei Stunden lang die lustigsten Sketche der letzten Jahrzehnte. Höhepunkte aus Kultsendungen wie "Die Komiker“, "Grünwald Freitagscomedy“, "Kanal fatal“ oder "Herbert & Schnipsi“. Bayerns beste Komödianten mischen mit im Silvesterspezial: Eddi Arent, Günter Grünwald, Schlenger & Meilhamer, Andreas Giebel, Monika Gruber, Hape Kerkeling, die Wepper-Brüder, Barbara Schöneberger und viele mehr.

Neujahr, 1. Januar 2019, 20.15 Uhr

Brettl-Spitzen VIII

Klassische Couplets, Brettl-Kunst und Wirtshausatmosphäre – energiegeladen präsentiert der Oberpfälzer Tausendsassa Jürgen Kirner zünftige Volkssänger aus Niederbayern, Schwaben, Franken, der Oberpfalz, München und Österreich. Mit dabei unter anderem: die kabarettistische Couplet-AG – und wieder begleiten die vier Vollblutmusiker der Brett-Spitzen-Musi fulminant alle Solisten.

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung unbegrenzt

Neujahr, 1. Januar 2019, 22.00 Uhr

Grünwald - Das Beste zum Jahresstart

Auf geht’s ins neue Jahr mit dem Besten und Lustigsten aus "Grünwald Freitagscomedy". Ein Pflichttermin für alle Freunde des gepfefferten bayerischen Humors. Pünktlich zum Jahresstart eröffnet Günter Grünwald die Après-Ski-Saison und geht auf Skihaserl-Jagd. Bei der Hüttengaudi mit dabei: drei absolute Superstars des bayerischen Kabaretts – Monika Gruber, Hannes Ringlstetter und Andreas Giebel.

Für die Extraportion an deftig-bayerischem Humor sorgen auch Günter Grünwalds legendäre Kultfiguren. Joe Waschl kocht, Hausmeister Bamberger liefert das Bier und Bonzo die dummen Sprüche. Verkehrspolizist Beppi gibt dem zugereisten Kölner Michi Nachhilfe in bayerischen Sitten und für den kleinen Tumult zwischendurch sorgt Chaosreporterin Veronika Bergmann mit ihrem übergroßen Mundwerk und ihrem ungezügelten Temperament.

BR Mediathek: vorab ab Silvester, danach für 12 Monate

Mittwoch., 2. Januar 2018, 22.00 Uhr

SchleichFernsehen extra

In seinen Parodien lässt der Meister der Wandlungsfähigkeit prominente Politiker zu Wort kommen: Helmut Schleich feiert in Gestalt Joschka Fischers dessen Geburtstag, erklärt als Crazy Horst die Regierung und erweckt das "Franggenmonster" Markus Söder zum Leben.

"SchleichFernsehen extra" präsentiert gewohnt scharfe Satire und kritische Parodien. Zu Gast ist diesmal der Mann mit dem spitzbübischen Grinsen, dem scharfen Blick und dem richtigen Sinn für Unfug: "schlachthof"- Moderator Michael Altinger. (Wdh. am 7.1., 23.35 Uhr)

BR Fernsehen: vorab ab Heiligabend, danach 12 Monate

Mittwoch, 2. Januar 2019, 22.45 Uhr

Gerhard Polt, Die Toten Hosen und die Well Brüder – Im Auge des Trommelfells live

Die Abende haben Kultcharakter, wenn Gerhard Polt, die Well-Brüdern und Die Toten Hosen auf der Bühne ihre Freundschaft zelebrieren und dem Publikum eine wilde Mischung aus schrägem Humor, Rock 'n' Roll und bayerischem Mundartanarchismus zwischen Improvisation und Wahnsinn präsentieren. Seitdem diese Freigeister sich am Rande eines Festivals gegen den Bau einer atomaren Wiederaufbereitungsanlage bei Wackersdorf Mitte der 1980er-Jahre kennen- und schätzen gelernt haben, pflegen sie diese Tradition auf regelmäßig-unregelmäßig stattfindenden Tourneen.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb zu den letztjährigen Konzerten: "Das gelingt so gut, dass sich die drei Parteien auf der Bühne nicht nur nichts wegnehmen, sondern sich ergänzen, anstacheln, bereichern. Schon zum Einstieg merkt man: Da hat jemand Lust."

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung 12 Monate

Donnerstag, 3. Januar 2019, 20.15 Uhr

Harry G. - Live auf der Bühne

#HarrydieEhre

Harry G. erspielte sich innerhalb kürzester Zeit einen festen Platz in der deutschen Comedy- und Kabarett-Szene und sorgt auch über die bayerischen Landesgrenzen hinweg bereits für Furore.

Mit seinem neuen Bühnenprogramm "HarrydieEhre“ ist er derzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour. Erneut seziert der bayerische Kult-Grantler die Eigenheiten seines Umfelds und dessen Lebewesen. Mit der Schnelligkeit einer Echse schnappt er sich aus jeder sich bietenden Situation Themen heraus, um sie auf der Bühne ungeniert in Einzelteile zu zerlegen. Selbstironisch, geistreich und fuchsteufelswild – die temperamentvollen Tiraden von Harry G. sind nichts für Zartbesaitete.

BR Mediathek: vorab ab 27. Dezember 2018, danach bis 10. Januar 2019

Donnerstag, 3. Januar 2019, 22.15 Uhr

Ringlstetter. Das Beste 2018!

Pünktlich zu Jahresbeginn kann Hannes Ringlstetter aus dem Vollen schöpfen und das Beste aus allen Folgen "Ringlstetter" des vergangenen Jahres 2018 in einer 50-Minuten-Sondersendung zusammenfassen. Fast 1.500 Sendeminuten müssen gesichtet und ausgewertet werden. Eine fast unmögliche Aufgabe! Doch es gibt einen Plan: Zusammen mit Caro Matzko zieht Hannes Ringlstetter sich in ein Hotelzimmer zurück, durchforstet die BR-Mediathek und präsentiert seine ganz persönlichen Highlights des letzten Jahres. Ob der Talk mit Martin Semmelrogge, der auf den Schreibtisch kletterte und dem Publikum seinen Allerwertesten präsentierte, ob Hannes Ringlstetter als Held in Strumpfhosen oder die peinlichsten Outtakes: Es wird nichts ausgelassen! (Wdh. am 7.1., 0.25 Uhr)

BR Mediathek: vorab ab Heiligabend, danach 12 Monate

Freitag, 4. Januar 2019, 22.00 Uhr

Mittermeier!

Michael Mittermeier macht sich in einem rasanten Stand-up, unterstützt durch Einspielfilme, Schlagzeilen und Bilder auf die Suche nach der Wahrheit bzw. der ‚gefühlten‘ Wahrheit. Mit seiner außergewöhnlichen und leidenschaftlichen Art, bewegt er sich durch Alltag, Politik, und Entertainment. Als Gast der Show begrüßt Michael Mittermeier seinen Kollegen, Sebastian Pufpaff der mit ihm die Leidenschaft zur Stand-Up-Comedy teilt. Nach dessen bissig-charmanten Solo präsentieren beide ein Novum im deutschen Fernsehen: einen gemeinsamen Impro-Stand-Up. Ungeprobt, mit Stichworten, die ein weiterer Sendungsgast den beiden zugerufen hat: Musiker Rea Garvey. Mittermeier hat seinen guten Freund Rea an dessen Lieblingsort, seinem „Happy Place“, besucht und erfährt von ihm im Gespräch sehr Persönliches, das man so noch nicht gehört hat.

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung 12 Monate