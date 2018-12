Feiertagsprogramm 2018/2019 Weihnachtssendungen im BR Fernsehen

Freitag, 21. Dezember 2018, 22.00 Uhr:

Abfent, Abfent

Mit Gerhard Polt und der Well-Familie

Kabarettist Gerhard Polt macht sich seine eigenen Gedanken zur staden Zeit, die sich nicht immer mit den Erwartungen decken, die gemeinhin mit Weihnachten verbunden werden. Er seziert das vorweihnachtliche Pflichtprogramm der bayerischen Kleinfamilien mit Poltschem Humor und erzählt Geschichten, die alle wahr sind. Begleitet von der berühmten Musikerfamilie Well bietet er ein ganz eigenes, aber in allen Bereichen zutiefst bayerisches Zusammenspiel.

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung 12 Monate

Sonntag, 23. Dezember 2018, 10.35 Uhr:

Joy to the world - Songs und Lieder zur Weihnachtszeit

Das Weihnachtskonzert 2018 des BR-Chors ist wieder eine kleine Reise zu Weihnachtsklängen in verschiedenen Gegenden der Welt. Freude für die Welt und überall in der Welt – das ist die Botschaft. Im Programm sind beliebte und bekannte Christmas-Songs aus England und den USA, aus Lateinamerika, Spanien und Dänemark. Und natürlich die Hits des deutschen Sprachraums, "O Tannenbaum" und "O du fröhliche" - alle für Chor und Orchester modern arrangiert von Howard Arman. Opernstar Pavol Breslik setzt dreimal Highlights. Die filmische Umsetzung stammt von dem bekannten Dokumentarfilmer Alexander Saran, durch das Programm führt Dirigent Howard Arman persönlich und mit britischem Humor.

Sonntag, 23. Dezember 2018, 19.15 Uhr:

Zauberhafte Weihnacht im Land der stillen Nacht

Sonja Weissensteiner und Harald Krassnitzer führen inmitten der beeindruckenden Bergwelt durch einen adventlichen Abend aus dem Salzburger Land.

Neben der Entstehungs- und Verbreitungsgeschichte des wohl weltweit bekanntesten Weihnachtsliedes „Stille Nacht, heilige Nacht“, das 1818 in der Kirche St. Nikola in Oberndorf in der Nähe der Stadt Salzburg uraufgeführt wurde und in diesem Jahr 200-jähriges Jubiläum feiert, werden Weihnachtsmelodien von hochkarätigen nationalen und internationalen Künstlern aus Schlager, Volksmusik, volkstümlicher Musik, Pop und Klassik präsentiert. Musikalische Gäste sind unter anderen die Wiener Sängerknaben, Boney M., Semino Rossi, Chris de Burgh, die Kastelruther Spatzen, The Platters, Stefan Mross, Christina Stürmer, die unter anderem mit Claudia Koreck den BR-Benefizsong "(Ich wünsche dir) Sternstunden" anlässlich des 25-jährigen Sternstunden-Jubiläums 2018 vorstellen wird. Einer der Höhepunkte der TV-Show ist der Auftritt der weltberühmten Mezzosopranistin Elina Garanca in der Wallfahrtskirche Christkindl in Steyr.

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung bis 30. Dezember

Montag, 24. Dezember 2018, 15.00 Uhr:

Weihnachten mit Wir in Bayern

Moderation: Sabine Sauer

Am Heiligen Abend lädt Sabine Sauer ins festlich geschmückte "Wir in Bayern"-Weihnachtszimmer ein und begrüßt zahlreiche Gäste: Marianne und Michael singen Weihnachtslieder und Claudia Koreck tritt erstmals gemeinsam mit ihren beiden kleinen Kindern auf, am Klavier begleitet von ihrem Ehemann.

Weitere musikalische Weihnachtsbotschafter kommen aus dem ganzen Bayernland: die Vivid Curls aus dem Allgäu, die preisgekrönte Musikerfamilie Luz Amoi aus Oberbayern und Dominik Glöbl mit seinem Bläser-Ensemble Ostbayern Brass aus Niederbayern. Ihre schönsten weihnachtlichen Lieder und Melodien aus Bayern und dem Alpenraum präsentieren Andy Borg, die Kastelruther Spatzen, der Tölzer Knabenchor, Sigrid und Marina, die Cubaboarischen, D'Raith-Schwestern und Die Jungen Tenöre. Außerdem spielen und singen Kinder einen Auszug aus der Weihnachtsoper "Hänsel und Gretel".

Auch weihnachtliches Brauchtum aus den Regionen Bayerns kommt nicht zu kurz: Sabine Sauer stellt das "Engelesspiel" aus Augsburg und eine außergewöhnliche Nussknackersammlung aus Gemünden am Main vor, zeigt wunderschönes Kunsthandwerk wie bayerische Papierkunst, weihnachtliche Sandmalerei und einzigartige bayerisch-barocke Krippenkunst.

Und natürlich sind auch bekannte "Wir in Bayern"-Gesichter wieder mit dabei wie Michaela Hager und Sepp Schwalber, die besondere kulinarische Weihnachtsschmankerl servieren. Andreas Modery erklärt die weihnachtliche Blumensprache und lüftet die Geheimnisse von "Klöpflisscheit" und "Adonsigärtlein". Monika Engelmann weiht ein in die Welt der Kräutersalze und Blütenkränze.

Und Pfarrer Rainer Maria Schießler erzählt, was Weihnachten heute noch bedeuten kann. (auch am 25. und 26. Dezember ist "Wir in Bayern" auf Sendung)

BR Mediathek: jeweils nach der Ausstrahlung 12 Monate

Montag, 24. Dezember 2018, 17.45 Uhr:

Weihnachtssingen in Raitenhaslach

In Burghausen an der Salzach kann man nicht nur die längste Burganlage Europas bewundern, sondern auch eine der schönsten Barockkirchen Bayerns, die bis zur Säkularisation zum Zisterzienserklosters Raitenhaslach gehörte.

Für den Heiligen Abend im BR Fernsehen gestalten in diesem Jahr hier traditionsbewusste Sänger und Musikanten aus Oberbayern, Niederbayern und dem Salzburger Land ein festliches Weihnachtssingen mit alpenländischen Liedern und Weisen, die ganz anders anmuten als die kommerziellen Weihnachtslieder aus aller Welt.

Die musikalische Leitung übernimmt Otto Dufter, selbst Volksmusikant und Leiter der Musikschule Grassau, die als Talentschmiede für den Volksmusik-Nachwuchs gilt.

Schauspieler und BR-Sprecher Peter Weiß trägt dazu Texte des Schriftstellers Gerd Holzheimer vor, die sich dem Sinn der Weihnachtszeit aus einem ungewohnten Blickwinkel nähern.

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung 12 Monate

Montag, 24. Dezember 2018, 19.30 Uhr:

Weihnachten mit den Wirtshausmusikanten

Traditionell schräg dahoam

Moderation: Traudi Siferlinger, Dominik Glöbl

Traudi Siferlinger und Dominik Glöbl haben sich für den Heilg Abend namhafte Musikanten aus nah und fern zum „Hirzinger“ nach Söllhuben eingeladen, um gemeinsam eine fröhliche Weihnacht zu feiern. Mit dabei sind unter anderem die Frasdorfer Geigenmusi, die den Abend mit einem Menuett festlich eröffnet und Chaingang vom Samerberg: Die neunköpfige a capella-Formation versteht es glänzend, mit ihren Stimmen zu begeistern. Eher besinnliche Klänge kommen von der Bayerisch-Kärntnerischen Saitenmusi, während die Gruppe Gschrems mit einem beschwingten Walzer aufspielt. Ein Höhepunkt der Sendung sind in diesem Jahr die jüngsten Musikanten: Über 20 Hirtenkinder der Salzburger Hirtenstreich erobern mit Posaunen, Geigen, Hackbrett und ihrem glockenhellen Gesang die Herzen des Publikums. Mit einem selbst komponierten Lied ans Christkindl verzaubert auch die junge Harfenspielerin Marina Plereiter aus Inzell. Für eine echte Überraschung sorgt Kurt Becker in Gestalt des einst berühmten Schachtelmachers Anton Adner, der Traudi und Dominik die traditionelle "Berchtesgadener War" mitbringt: handgemachtes Holzspielzeug und allerlei Christbaumschmuck.

Doch was wäre Weihnachten ohne Festessen? Der niederbayerische Spitzenkoch Hans-Jörg Bachmeier serviert einen süffigen Beerenpunsch und ein köstliches Grill-Menü – Rehrücken mit glasierten Birnen und einen Heidelbeerpfannkuchen.

Zum Abschluss singen Traudi und Dominik mit allen Künstlern und allen Gästen gemeinsam den Andachtsjodler.

BR Mediathek: nach der Ausstrahlung 12 Monate

Montag, 24. Dezember 2018, 21.30 Uhr

Heilige Nacht in Rom

Übertragung der Christmette mit Papst Franziskus

Zum sechsten Mal in seiner Amtszeit feiert Papst Franziskus an Heiligabend die Christmette im Dom St. Peter in Rom. Zu diesem festlichen Gottesdienst werden wieder Tausende Gläubige erwartet, die den Papst persönlich erleben möchten. Wie jedes Jahr wird die Christmette in rund 60 Länder übertragen.

"Weihnachten ist eine Zeit, die Kraft der Angst in eine Kraft der Liebe zu verwandeln“. Mit diesen Worten forderte Papst Franziskus bei der Christmette im vergangenen Jahr die Gläubigen auf, sich in Nächstenliebe um Menschen zu kümmern, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind, die benachteiligt und hoffnungslos sind.

Die Übertragung im BR Fernsehen kommentieren Monsignore Erwin Albrecht und Elisabeth Möst.