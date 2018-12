Feiertagsprogramm 2018/2019 Höhepunkte im BR-Hörfunk

Bayern 1

Dienstag, 25. Dezember 2018:

10.00 Uhr: Evangelischer Gottesdienst - Live aus St. Matthäus in Münchendie

12.00 Uhr: Weihnachtansprache und Segen "Urbi et Orbi" von Papst Franziskus

Montag, 31. Dezember 2018:

Große Silvesterparty ab 21.00 Uhr bis in den frühen Morgen.

Bayern 2

Samstag, 22.12.2018, 12.05 Zeit für Bayern:

Es tönt laut von fern und nah – 200 Jahre "Stille Nacht, heilige Nacht"

Von Wolfgang Heinemann und Julio Segador

Vor zwei Jahrhunderten, im Dezember 1818, da war es noch nicht abzusehen, dass aus diesem Lied einmal ein weltumspannender "Hit" werden würde. Das berühmteste Weihnachtslied der Welt aus dem Salzburger Land entstand nämlich zunächst als Notlösung. Der Oberndorfer Hilfspfarrer Joseph Moor erinnerte sich am Heiligen Abend 1818 eines Gedichtes, das er bereits zwei Jahre zuvor geschrieben hatte, und wandte sich an den Dorflehrer und Organisten Franz Xaver Gruber mit der Bitte, zu dem Gedicht eine Melodie für die Christmette zu schreiben. Gruber komponierte eilig das Lied – für Gitarre und Gesang.

"Der Ahn hat’s schon gekannt"

Der Nürnberger Christkindlesmarkt zwischen Tradition und Moderne

Von Thomas Senne

Eine Spanschachtel aus Nadelholz gilt als der älteste Beleg für den Nürnberger Christkindlesmarkt. Auf dem Boden des Behältnisses steht mit schwarzer Tinte: "Regina Susanna Harsdörfferin von der Jungfrau Susanna Eleonora Erbsin zum Kindles-Marck überschickt 1628." Was klein begann, ist inzwischen ein internationaler Besuchermagnet. Jahr für Jahr besuchen Millionen zur Adventszeit das "Städtlein in der Stadt, aus Holz und Tuch gemacht", wie es im Prolog des Nürnberger Christkindes heißt. Dieses geflügelte Wesen aus Fleisch und Blut kommt in dem Feature von Thomas Senne ebenso zu Wort wie Budenbesitzer oder Historiker.

Montag, 24.12.2018,

18.05 Uhr: Evangelischer Christvesper

22.00 Uhr: Christmette - Live aus der Pfarrkirche St. Wolfgang in Landshut

Dienstag, 25. Dezember 2018, 8.05 Uhr

Katholische Welt zum 1. Weihnachtsfeiertag

Ein Theologe des Herzens

Erinnerungen an Romano Guardini

Dienstag, 25. Dezember 2018, 8.30 Uhr

Evangelische Perspektiven zum 1. Weihnachtsfeiertag

Mütter und Söhne - Eine besondere Beziehung?

Bayern 2-Radio Revue zwischen 25. Dezember 2018 und 6. Januar 2019: Dienstag, 25.12.2018 / Mittwoch, 26.12.2018 / Sonntag, 06.01. 2019

Jeweils um 10.05 und um 17.05 Uhr in der Wiederholung

Fernweh: Das Städtemagazin entführt die Hörerinnen und Hörer nach Buenos Aires, St. Petersburg und nach Nairobi.



Täglich um 11.05 und um 18.05 Uhr in der Wiederholung

Feature-Reihe unter dem Motto "Entdecken Sie die ganze Vielfalt unseres Programms", u.a.:



Dienstag, 25.12.2018: Fast Familie. Ein Ideal mit Rissen?

Von Veronika Wawatschek

An kaum einem Fest wird die Familie so verklärt gefeiert wie zu Weihnachten: Leuchtende Kinderaugen, Geschenkeberge, stolze Eltern, glückliche Großeltern und ein Braten, der keinem zu schwer im Magen liegt. Tatsächlich sieht die Realität ein wenig anders aus: Mutter, Vater, Kind – zwar ist das noch immer die häufigste Familienform in Deutschland, längst aber nicht mehr die einzige, wie das Bundesfamilienministerium in seinem Familienreport 2017 feststellte. Die Zahl der Alleinerziehenden, Patchwork-Konstellationen und der homosexuellen Paare mit Kindern steigt wie auch die Anforderungen an Familien.



Mittwoch, 02.01.2019: Rechtsfrieden in weiter Ferne - Eine Dokumentation des NSU-Prozesses

Von Ina Krauß

Fünf Jahre, 438 Verhandlungstage, fünf Urteile - am 11. Juli 2018 ging der NSU-Prozess nach langer, kräftezehrender Verhandlungsdauer zu Ende. Rund 35 Millionen Euro hat das Verfahren gekostet - "Gerechtigkeit hat ihren Preis", sagt Peter Küspert, Präsident des Münchner Oberlandesgerichtes dazu. Doch sorgt das Urteil im NSU-Prozess auch für Rechtsfrieden? Beate Zschäpe wurde als Mittäterin verurteilt und erhielt die Höchststrafe - lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Kein wirklich faires Verfahren habe Zschäpe gehabt, meint ihr Verteidiger Matthias Grasel und legt Revision ein.

Montag, 31.12.2018, 22.05 bis 23.50 Uhr

radioSpitzen spezial: Martina Schwarzmann & Gäste Stefan Kröll und Mathias Kellner

Aufnahme der radioSpitzen live vor Ort vom 7. Dezember 2018 im Studio 2 des Bayerischen Rundfunks. (Wh. am Dienstag, 1. Januar 2019, 10.05 Uhr (Teil 1) und 17.05 Uhr (Teil 2))

Bayern 3

Bayern 3 verkürzt an Heiligabend allen Kindern das Warten aufs Christkind mit lustigen Spielen. An den Feiertagen wird geschaut, wie Weihnachten in aller Welt gefeiert wird und wie die Stars das Fest verbringen. Dann folgt der Endspurt: Vom 27. bis zum 30. Dezember gibt es die Bayern 3-Highlights des Jahres: Die größten Konzerte, die emotionalsten Geschichten und die wichtigsten Ereignisse im Überblick. Am 30. Dezember stehen von 16.00 bis 20.00 Uhr die offiziellen bayerischen Jahres-Charts in der Bayern 3-Hitbilanz auf dem Programm und an Silvester gibt es ausschließlich Hits aus 2018.

BR-KLASSIK

3. bis 21. Dezember (montags bis freitags), 13.10 Uhr und 17.40 Uhr

Rudi bringt’s

Musikalische Sack- und Packgeschichten mit Gaby Dohm und Howard Arman (15 Folgen)

Rudi ist Postbote. Und neugierig. Die klingenden Pakete eines gewissen Howard Arman haben es "in sich": richtige "Christmas Surprises" sind das! Und das interessiert Rudi. Er fragt nach: Woher kommt dieser Song? Was ist eine Fermate? Wann spricht man von einer Hemiole? Was bedeutet Kantilene? Howard Arman erklärt es, denn er kennt sich aus. Mit Musik. Und allem Drum und Dran. In 15 heiteren Episoden erzählt die Schauspielerin Gaby Dohm von Rudi und seinen Erlebnissen, die alle um "Christmas Surprises" kreisen: die stimmungsvollen musikalischen Weihnachts-Arrangements von Howard Arman, die der BR-Chor und das Münchner Rundfunkorchester aufgenommen haben.

Die Story komplett im "Musik-Feature" am Freitag, 21. Dezember, um 19.05 Uhr und am Samstag, 22. Dezember, um 14.05 Uhr

Samstag, 15. Dezember, 20.05 Uhr

Bachs Weihnachtsoratorium (Teile 1/2/3/6)

Liveübertragung aus dem Münchner Prinzregententheater mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks und dem Kammerorchester Basel unter der Leitung von Howard Arman

Sonntag, 16. Dezember, 17.00 Uhr

Bach Weihnachtsoratorium (Teile 1/2/3/6)

Liveübertragung aus dem Studio 1 des Bayerischen Rundfunks im Rahmen des Euroradio Christmas Music Days mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks und dem Kammerorchester Basel unter der Leitung von Howard Arman

Keine andere Weihnachtsmusik überwältigt den Hörer mit einer so großen Bandbreite an musikalischem Ausdruck und Formen wie Bachs Weihnachtsoratorium. Sein Debüt beim BR-Chor feiert das Kammerorchester Basel, das in historisch informierter Aufführungspraxis auf historischen Instrumenten spielt. Als Solistenquartett wurden Christina Landshamer, Ulrike Malotta, Julian Prégardien und Andreas Wolf gewonnen, die seit Jahren bewährte Partner des BR-Chores bei viel beachteten Bach-Interpretationen für Hörfunk und Fernsehen sowie CD-Einspielungen sind.



Sonntag, 23. Dezember, 19.05 Uhr

Weihnachtskonzerts des Bayerischen Rundfunks 2018

Konzertmitschnitt vom 8. Dezember im Herkulessaal der Münchner Residenz

Wie kann Weihnachten klingen – und was kann es in uns zum Klingen bringen? Eine musikalische Antwort auf diese Frage geben der Chor des BR und das Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Dirigent Howard Arman beim traditionellen Weihnachtskonzert mit Weihnachtsliedern aus aller Welt in verschiedensten Stilrichtungen: von Traditional bis zu Swing-Klassikern aus Amerika. Als Gaststar für Evergreens wie "Winter Wonderland" konnte der Tenor Pavol Breslik gewonnen werden.

B5 aktuell

Montag, 24. Dezember 2018: 12-24 Uhr / Mittwoch, 26. Dezember 2018: 6-24 Uhr / Montag, 31. Dezember 2018: 12-24 Uhr / Dienstag, 1. Januar 2019: 6-24 Uhr

Notizen aus aller Welt:

BR-Korrespondenten nehmen die Hörerinnen und Hörer mit ihren Reportagen mit in viele Länder der Erde. Ab Weihnachten sind die "Notizen aus aller Welt" auch als Podcast verfügbar.

Dienstag, 25. Dezember und Sonntag, 30. Dezember 2018, 6-24 Uhr

Jahresrückblicke der BR-Fachredaktionen:

Die Fachredaktionen des BR resümieren die wichtigsten Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres. Zum Beispiel blickt die Redaktion Landespolitik auf die Entwicklungen nach der Landtagswahl in Bayern, die Politikredaktion verfolgt den Rückzug von Kanzlerin Merkel an der CDU-Spitze und die Sportredaktion resümiert den Neuanfang bei der Fußball-Nationalmannschaft. Auch die Jahresrückblicke gibt es ab Weihnachten als Podcast.

BR Heimat

Montag, 24.12.18

10.05 Uhr: "Pumuckl und das neue Badezimmer" und "Pumuckl und der Wollpullover"

21.00 Uhr: Gert Anthoff, "die Stimme" von BR Heimat, liest Ludwig Thomas "Heilige Nacht".

Dienstag, 25. Dezember 2018, 9.05 Uhr

Katholische Welt zum 1. Weihnachtsfeiertag

Ein Theologe des Herzens - Erinnerungen an Romano Guardini

Dienstag, 25. Dezember 2018, 9.30 Uhr

Evangelische Perspektiven zum 1. Weihnachtsfeiertag

Mütter und Söhne - Eine besondere Beziehung?

Dienstag, 25.12.18:

8.05 Uhr: Heimatspiegel extra: "200 Jahre Liedgeschichte: Stille Nacht, Heilige Nacht"

11.05 Uhr: "Festliche Blasmusik zur Weihnachtszeit"

Mittwoch, 26.12.18

8.05 Uhr: Heimatspiegel extra: "Rossknecht und Rotwein. Bayerisches Brauchtum zum Stephani-Tag"

11.05 Uhr: "Festliche Blasmusik zur Weihnachtszeit"

Bayern plus

Dienstag, 24.12.18:

Bayern plus, das digitale Schlagerradio des BR, spielt an Heiligabend die schönsten deutschen Weihnachtslieder – mal als Schlager, mal ganz traditionell. Davor verkürzen die Bayern plus-Moderatoren die Zeit bis zur Bescherung mit Weihnachtsgeschichten und Schlagerstars wie Thomas Anders oder Maite Kelly erzählen, was Ihnen Weihnachten bedeutet.

Dienstag und Mittwoch, 25. und 26.12.18:

Mit viel Weihnachtsmusik geht es auch in die zwei Weihnachtsfeiertage. Jeweils von 8 bis 14 Uhr präsentiert Petra Mentner Besinnliches, Amüsantes und Erstaunliches aus Bayern und der Welt zum Weihnachtsfest.

Montag, 31.12.18:

Zum Jahresausklang lädt Harry Blaha von 18 bis 1 Uhr zur großen Bayern plus-Silvesterparty - mit jeder Menge Kultschlagern und den Musikwünschen der Hörerinnen und Hörer geht’s ins neue Jahr.