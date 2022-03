7 Gipfel Bayerns Redaktionsleiter Corbinian Lippl: "Der Berg ist der Star"

"'Der Berg ist der Star' – sieben Berge, sieben Gipfel stehen im Mittelpunkt unserer Dokumentationen. Sie sind so unterschiedlich wie Bayern an sich, und genau das war unsere Idee für die Doku-Serie: die vielfältige Schönheit der sieben bayerischen Regierungsbezirke, exemplarisch an deren höchsten Bergen zu zeigen. Wir haben die Gipfel – wie es sich für echte Stars gehört – spektakulär in Szene gesetzt, z. B. mit Aufnahmen aus dem Hubschrauber heraus. Wir haben spannende Menschen gefunden, die mit 'ihrem' Berg vertraut sind und ihn uns näherbringen, wir sind in die Geschichte eingetaucht und haben seltene Pflanzen und Tiere beobachten können. Ein prachtvolles Primetime-Programm für das BR Fernsehen ebenso wie für die Mediatheken, das Bayern zeitlos repräsentiert und mit dem der Bayerische Rundfunk seine Kernkompetenzen einmal mehr voll ausspielen kann."