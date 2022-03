7 Gipfel Bayerns Folge 5: Die Zugspitze

Die Natur am höchsten deutschen Berg, mit seinen steilen Abhängen und den faszinierenden Seitentälern, ist bis heute erstaunlich intakt und vielfältig. Vom Steinadler bis zum Schneehuhn sind hier alle Alpenbewohner vertreten. Auf dem über 2.000 Meter hohen Zugspitzplatt gibt es viele Insekten, und sogar Fledermäuse werden hier immer wieder gesichtet. Die Wälder und Wiesen der Zugspitze werden seit Jahrhunderten vom Menschen genutzt. So ist neben der unberührten Natur auch eine einzigartige Kulturlandschaft entstanden, die es zu schützen gilt.

Kaum ein Berg ist so facettenreich, aber auch so widersprüchlich wie die Zugspitze. Förster Wolfgang Striegel erklärt die Balance zwischen Natur, Tourismus sowie wirtschaftlicher Nutzung, und mit Physiker Hannes Vogelmann übernachtet das Filmteam in der Einsamkeit auf fast 3.000 Metern. Die Fotografin Nomi Baumgartl erkundet seit Jahren den bedrängten Berg und den schmelzenden Schneeferner-Gletscher. Eva Raab, der auszubildenden Seilbahntechnikerin, nimmt mit in schwindelnde Höhen, und Michaela Wölfle zeigt am Eibsee die Schattenseiten des Tourismus.