7 Gipfel Bayerns Die Gesichter hinter den Filmen

Die Doku-Reihe "7 Gipfel Bayerns" erzählt in spektakulären Bildern, was die höchsten Gipfel der sieben Regierungsbezirke Bayerns auszeichnet, und begleitet Menschen, die eng mit den Bergen und der Region verbunden sind. Die Autorin und Autoren der fünf Filme sind Daniela Agostini, Marc Haenecke und Florian Huber. "7 Gipfel Bayerns" ist eine Produktion von Tangram International GmbH aus München (Dagmar Biller).

Daniela Agostini (Großer und Kleiner Arber, Hesselberg)

Agostini, Jahrgang 1969, wuchs in Bozen zweisprachig (deutsch/italienisch) auf und studierte in Innsbruck und in München Ethnologie (Schwerpunkt Lateinamerika) sowie Politikwissenschaften und Sozialpsychologie. Nach einer journalistischen Ausbildung in Bozen und München arbeitete sie als freie Mitarbeiterin bei Verlagen, Zeitungen, Zeitschriften und später bei Film- und Fernsehproduktionen. Nach Abschluss des Studiums 1999 etablierte sie sich als Autorin und Regisseurin für Dokumentationen, Dokumentarfilme und Reportagen für verschiedene öffentliche-rechtliche Sender, u. a. für die Reihe "37 Grad" im ZDF oder die "Lebenslinien" im BR Fernsehen.

Marc Haenecke (Hochfrottspitze, Zugspitze)

Geboren 1967 in Berlin, besuchte Haenecke von 1993 bis 2000 die Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München, mit der Fachrichtung Dokumentarfilmregie. Seit 1996 arbeitet er als Regisseur, Produzent und Editor für unterschiedliche Fernsehsender und Auftraggeber. Von 2002 bis 2017 war er zudem als Dozent an der Münchner HFF tätig. Unter anderem wirkte er am Doku-Event "24h Bayern - Ein Tag Heimat" des BR Fernsehens mit, bei dem in Echtzeit ein Tag in Bayern aus der Perspektive der Menschen im Freistaat gezeigt wurde. Heute lebt Haenecke in München.

Florian Huber (Dammersfeldkuppe und Schneeberg)