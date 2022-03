7 Gipfel Bayerns Folge 3: Der Große Arber und der Kleine Arber

Eine weitere Besonderheit, die es am Großen Arber gibt, sind seine jahrhundertealten Traditionen. Noch immer treiben "Weiderechtler" jeden Sommer ihre Rinder auf die traditionellen Waldweiden, die "Schachten". Diese 500 Jahre alte Kulturlandschaft würde es ansonsten nicht mehr geben. Geschichte spielt ohnehin schon immer eine große Rolle am Großen Arber. In Bayerisch Eisenstein, am Fuße des Berges, verlief bis zum Fall des Eisernen Vorhangs der Grenzzaun. Damals baute die Bundeswehr zwei Radarkuppeln, um während des Kalten Krieges den Flugverkehr des „Ostblocks“ zu überwachen. Ihre weißen Kuppeln dominieren noch immer den Gipfel des Großen Arber.

Direkt gegenüber liegt der Kleine Arber. Er ist der ruhigere und natürlichere der beiden Brüder und auch weitaus unbekannter als der Große Arber. Wer zum Gipfelkreuz will, muss zu Fuß aufsteigen. Für Wanderfreunde ein Paradies. Und genau das macht den Kleinen Arber aus, seine Ruhe und Unberührtheit. Nicht umsonst liegt hier die Kernzone des Auerwild-Schutzgebietes. Der seltene und scheue Waldvogel liebt die Hänge des Kleinen Arber. Nur noch wenige Exemplare gibt es von dem prachtvollen Vogel in Deutschland. Sein Federkleid ist besonders und bei der Balz ein echter Blickfang.

Am Fuße des Kleinen Arber liegt ein Eiszeitrelikt: der Kleine Arbersee. Auf ihm hat sich eine Besonderheit herausgebildet, die schwimmenden Inseln. Als die Arberregion fest in der Hand der Glasherstellung war, wurde der Kleine Arbersee für die Holztrift genutzt. Die beiden Berge mit ihren Besonderheiten erklärt am Großen Arber Biologe Wolfgang Diewald, der den Bestand gefährdeter Pflanzen dokumentiert und sichert. Bauer Ludwig Fritz treibt seine Kühe wie jeden Sommer auf die traditionellen "Schachten" und in Bayerisch Eisenstein erinnert sich Adrian Kreuzer an den Eisernen Vorhang.