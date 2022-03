7 Gipfel Bayerns Folge 4: Der Hesselberg

Inmitten flacher Landschaft, markant und weithin sichtbar, liegt die höchste Erhebung Mittelfrankens: der Hesselberg. Er ist ein ganz besonderer Berg, geologisch ist er älter als die Alpen. Vom Naturwunder bis hin zum Segelfliegerberg, die herausragende Lage und Landschaft dieses Zeugenbergs hat die Menschen schon immer fasziniert – bis heute. Die "Hesselberger", so zeigt der Film von Daniela Agostini, kümmern sich um ihren Berg, um Streuobstwiesen, Wälder, Moore und Magerrasen, und erhalten ihn so in seiner vielfältigen Schönheit.

Schon immer war der Hesselberg in Mittelfranken ein Identifikationsort für die Menschen in der Region. Seine herausragende Lage hat die Menschen fasziniert. Mit seinen 689 Metern ist er als einzige und höchste Erhebung mitten im Flachland weithin sichtbar und beeindruckend markant. Von oben hat man eine Rundum-Aussicht und an klaren Tagen reicht der Blick bis in die 150 Kilometer entfernten Alpen, die geologisch deutlich jünger sind als er. Und der Hesselberg gilt als eines der schönsten Geotope Bayerns. Spuren seines Alters lassen sich noch überall entdecken. An mehreren Stellen kann man die verschiedenen Gesteinsschichten gut erkennen, auch Fossilien findet man.

Diese besondere geologische Beschaffenheit, aber auch die Lage, das Klima und die traditionelle Bewirtschaftung haben auf dem Hesselberg eine vielfältige und schützenswerte Pflanzen- und Tierwelt hervorgebracht. Fast 20 verschiedene Lebensräume machen ihn zu einem der ökologisch wertvollsten Gebiete in Bayern. Seit 1985 ist der Hesselberg deshalb als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Was den Berg besonders auszeichnet, ist die wald- und buschlose Kuppe mit dem Magerrasen, entstanden durch die jahrhundertelange Beweidung mit Schafen. An die 560 verschiedene Pflanzenarten wachsen hier, 48 davon sind gefährdet. Die verschiedenen Habitate am Hesselberg – Streuobstwiesen, Hecken und Büsche, Wald, Moore oder Magerrasen – sind auch ein Paradies für viele Vogelarten, Säugetiere und Insekten.

Am Fuß des Hesselbergs prägen bunte Streuobstwiesen mit ungespritzten Äpfel-, Birnen-, Kirsch- und Walnussbäumen die Landschaft. Hunderte verschiedene Apfel- und Birnensorten wachsen heute hier. Diese alten Streuobstwiesen sollen als besonderes Kulturgut am Hesselberg erhalten bleiben. Und da helfen alle mit. Denn mit seiner exponierten Lage und seinen sanften grünen Kuppen zieht der Hesselberg schon immer die Menschen an. Die Bewohner der vier umliegenden Gemeinden Ehingen, Röckingen, Gerolfingen und Wittelshofen bezeichnen sich selbst als "Hesselberger" Es ist "ihr" Berg. Er ist bequem zu erreichen und familientauglich. Zum Spazierengehen, um die Aussicht zu genießen – oder um in die Lüfte zu steigen. Die Fliegerei hat hier lange Tradition. Schon in den 1920er- und 1930er-Jahren war der Hesselberg ein bedeutender "Fliegerberg" über die Grenzen Frankens hinaus. Eine unrühmliche Epoche erlebte der Hesselberg im Dritten Reich, als der berüchtigte "Frankenführer", Gauleiter Julius Streicher, ab 1933 die "Frankentage" auf der Bergkuppe veranstaltete.