Warten aufs Christkind: Wer hat den Adventskalender erfunden?

Die Erfindung des Adventskalenders ist - ebenso wie die des Adventskranzes - der ungeduldigen Vorfreude der Kinder auf Weihnachten geschuldet. Niemand weiß genau, wo der Ursprung der adventlichen Zeitmesser liegt. Im 19. Jahrhundert gab es schon erste Ansätze wie stückweise abzubrennende Kerzen, Abreißkalender oder Kreidestriche an der Wand, die Kinder nach und nach wegwischen durften.

Der Erfinder des Adventskalenders kommt aus München

Anfang des 20. Jahrhunderts hatte dann der Münchner Buchhändler und Verleger Gerhard Lang die rettende Idee für Eltern quengelnder Kinder: Er erfand den Adventskalender. Lang arbeitete in der lithografischen Anstalt F. Reichhold in München, die unter anderem Plakate, Glückwunschkarten und Sammelbildchen druckte. Dort entwickelte er den ersten "Münchener Weihnachtskalender - Im Lande des Christkinds" und ließ dafür von dem Kinderbuchillustrator Richard Ernst Kepler eine Märchenwelt in 24 Miniaturbildern zeichnen. 1904 wurde der Kalender als Beilage in einer Stuttgarter Zeitung zu Werbezwecken verschenkt.

Einige Jahre später wagte Lang sich dann mit seiner Idee auf den Buchmarkt. Bei diesem Kalender waren die Kinder gefordert, die Bildchen auszuschneiden, die pädagogisch wertvollen Sinnsprüche auf der Rückseite zu studieren und dann mit der gummierten Rückseite auf einen Karton zu kleben.