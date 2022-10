Durchbruch beim weltgrößten Meeresschutzgebiet in der Antarktis?

Am heutigen 24. Oktober beginnt im australischen Hobart die 41. Konferenz der Kommission zur Erhaltung der lebenden Ressourcen der Antarktis (CCAMLR). Und erneut befürchten viele, dass Russland und China wie in den vergangenen Jahren die Einrichtung des größten Meeresschutzgebiets der Welt, das in der Antarktis entstehen soll, blockieren könnten. 25 Länder und die EU sind Mitglieder der Kommission CCAMLR, die ihre Beschlüsse einstimmig fassen muss.

Besonderes Ökosystem Antarktis

Nicht nur Überfischung und Tonnen von Plastik bedrohen unsere Weltmeere. Auch der menschengemachte Klimawandel sorgt für immer wärmeres und saureres Wasser. Die antarktischen Gewässer spielen eine besondere Rolle beim Klimaschutz. Laut Professor Thomas Brey vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung leben in der Antarktis viele Arten, die es nirgendwo sonst auf der Welt gibt.

Die Antarktis leiste einen ähnlich hohen Beitrag zur Biodiversität wie beispielsweise die Tropen. Außerdem sei dieses Ökosystem aufgrund der niedrigen Temperaturen, die dort herrschen, extrem empfindlich. Der Toleranzbereich der Tiere sei hier deutlich enger als in wärmeren Regionen. Beispielsweise bekämen antarktische Fische, die bei minus 1,8 Grad Celsius leben, bereits Probleme, wenn die Außentemperatur null Grad überschreitet.

Zum Artikel "Schmelzende Polkappen: Dünnes Eis in Arktis und Antarktis"

Größtes Meeresschutzgebiet der Welt

Damit die Tiere, die auf die antarktischen Lebensbedingungen angewiesen sind, auch in weiterer Zukunft noch Rückzugsgebieten haben, in denen sie leben können, müssen jetzt schon Meeresschutzgebiete in der Antarktis geschaffen werden. Bereits seit einigen Jahren gibt es den Versuch, beim Treffen der CCAMLR drei neue Schutzgebiete in der Antarktis auszuweisen – in der Ostantarktis, der Antarktischen Halbinsel und dem Weddellmeer. Zusammengenommen hätte dieses Meeresschutzgebiet eine Fläche von beinahe vier Millionen Quadratkilometern. Das entspricht ungefähr der Fläche der EU oder circa einem Prozent der Weltmeere. Dieser Beschluss konnte auch in diesem Jahr nicht gefasst werden, weil Russland und China nicht damit einverstanden sind.

Fischen in der Antarktis

Russland und China möchten sich vermutlich durch die Einrichtung von Schutzgebieten nicht jetzt schon in ihrer Absicht einschränken lassen, in den antarktischen Gewässern in Zukunft mehr fischen zu dürfen, so Professor Thomas Brey. Krill kommt in diesen Gebieten in großer Zahl vor, der gefischt und zum Beispiel als Tierfutter oder Fischköder eingesetzt wird. Obwohl auf der Konferenz immerhin beschlossen wurde, die Schutzmaßnahme, die die vorläufigen Fangmengen von Krill reguliert, zu verlängern, kann die Krillfischerei trotzdem schnell zum gravierenden Problem werden: "Fischerei auf Krill entnimmt die wichtigste Nahrungsquelle für viele Lebewesen wie Wale oder Pinguine. Diese müssen als Folge längere Wege zurücklegen, um genug Nahrung für sich und ihren Nachwuchs zu finden. Der durch Klimawandel verursachte Stress wird nicht abgemildert, sondern verstärkt. Die Krillbestände sind bereits rückläufig", erklärt Rainer Froese, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Marine Evolutionsökologie am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR).

Der Schutz der Weltmeere

Eines der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele ist der Schutz und die nachhaltige Nutzung der Ozeane. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten bis Ende 2020 zehn Prozent der weltweiten Meeresfläche geschützt werden. Das gelang aber nicht. Ob dieses Ziel irgendwann in Zukunft erreicht wird, ist mehr als fraglich.