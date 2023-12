Licht ist Pflicht: Sicher Radfahren in Herbst und Winter

In der dunklen Jahreszeit ist für Radfahrende das Wichtigste, gut gesehen zu werden. In dunkler Kleidung in der Abenddämmerung mit falscher oder gar keiner Beleuchtung zu fahren, ist hochgefährlich. Viele unterschätzen, wie schlecht Autofahrer sie dann erkennen können. Neben der richtigen Beleuchtung braucht es aber noch einiges mehr, um als Radfahrer sicher durch den Winter zu kommen. Auf Folgendes sollte man achten.

Erlaubt sind Dynamos und batteriebetriebene Anstecklichter

Die Beleuchtungsvorschriften für Fahrräder in der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) wurden in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst. Es muss nicht mehr unbedingt ein Dynamo sein. Mittlerweile sind auch batteriebetriebene Lichter zum Anstecken erlaubt. Voraussetzung ist, dass sie beim Fahren nicht verrutschen. Aber Vorsicht: Akkus halten bei Kälte oft deutlich weniger lange durch. Regelmäßiges Nachladen ist deshalb wichtig.

Tagsüber müssen die mobilen Scheinwerfer und Rücklichter nicht mitgeführt werden. Da man aber nicht sicher sein kein, wie die Witterung wird – ob Nebel aufkommt oder Regen, empfiehlt es sich, sie immer dabei zu haben, um sie bei schwierigen Sichtverhältnissen sofort einsetzen zu können. Grundsätzlich sollte man das Licht nicht erst einschalten, wenn man die Hand nicht mehr vor Augen sieht. Schon wenn es anfängt zu dämmern, heißt es: Licht an.

Sicher fahren mit der richtigen Beleuchtung

Um bei jeder Witterung und unter jeder Bedingung sicher zu fahren, empfiehlt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) eine möglichst wartungsfreie Lichttechnik: Nabendynamo, LED-Rücklicht mit Standlicht und LED-Frontscheinwerfer, am besten auch mit Standlicht. Nabendynamos haben den Vorteil, dass sie zuverlässig bei jedem Wetter funktionieren und ausreichend Strom produzieren.

Das Licht einer LED-Beleuchtung ist normalerweise so gut, dass man auch bei tiefster Dunkelheit sicher seinen Weg findet. Wichtig ist aber, dass die Beleuchtung nicht zu hoch eingestellt wird, denn die LED-Lichter können Entgegenkommende extrem blenden.

Reflektoren sind vorgeschrieben

Die richtigen Fahrradlichter sind das eine, Reflektoren das andere. Diese sind nach der Straßenverkehrsordnung Pflicht. Vorgeschrieben sind ein großer weißer Frontreflektor und ein großer roter Reflektor hinten. Gelbe Reflektoren müssen an den Pedalen angebracht sein, die sowohl nach vorne als auch nach hinten ausgerichtet sein müssen. Auch die Räder müssen mit Reflektoren versehen werden. Eine Möglichkeit ist, Reifen zu verwenden, die einen durchgehenden Reflexstreifen auf der Seite haben, eine andere, zwei gelbe Speichenreflektoren in jedes Rad einzuklinken. Ebenfalls erlaubt sind reflektierende Speichenclips an jeder Speiche.