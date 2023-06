Flammen in Freizeitpark: Großbrand im "Europa-Park" in Rust

Im "Europa-Park" im etwa 30 Kilometer nördlich von Freiburg gelegenen Rust ist ein Feuer ausgebrochen. Eine Rauchsäule war weithin zu sehen. Die Polizei berichtete am Abend von einem lokal begrenzten Brand, der inzwischen unter Kontrolle sei. Ein Großaufgebot der Feuerwehr sei im Einsatz, teilten die Beamten mit. Alle Besucher seien dabei, den größten Freizeitparks Deutschlands geordnet zu verlassen.

Laut einem Augenzeugen ist die Attraktion "Zauberwelt der Diamanten" betroffen. Über den Kurznachrichtendienst Twitter informierte der Park, es sei zu einem Zwischenfall gekommen. "Wir arbeiten mit den zuständigen Behörden und Einsatzkräften eng zusammen."

Großbrand im Mai 2018

Am 26. Mai 2018 hatte es im "Europa-Park" schon einmal einen Großbrand gegeben. Die Themenbereiche Skandinavien und Holland waren größtenteils den Flammen zum Opfer gefallen. Zerstört wurden Restaurants, Geschäfte und das Fahrgeschäft "Piraten in Batavia". Das Feuer war laut Staatsanwaltschaft durch einen technischen Defekt entstanden und hatte Millionenschäden verursacht.

Dabei wurden sieben Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr leicht verletzt. Rund 500 Frauen und Männer waren an dem Einsatz beteiligt. An jenem Tag waren rund 25.000 Besucher in dem Freizeitpark. Mehr als zwei Jahre später wurde "Piraten in Batavia" wiedereröffnet.

2022 sechs Millionen Besucher

Der "Europa-Park" ist Deutschlands größter Freizeitpark. Im vergangenen Jahr waren mehr als sechs Millionen Menschen in die Anlage mit Achterbahnen und anderen Attraktionen im Ortenaukreis nahe der deutsch-französischen Grenze gekommen. Das war ein Rekord.

