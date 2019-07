Rekord: Polarfuchs läuft 3.500 Kilometer in 76 Tagen

Polarfüchsin lief über das Meereis

Beim Überqueren des Meereises im Nordwesten Grönlands sei die Füchsin am schnellsten gewesen. Die Daten deuten darauf hin, dass der weibliche Polarfuchs das Meereis als Brücke zwischen den Kontinenten genutzt hat, möglicherweise sogar als Art Transportmittel, heißt es in der Studie.

Neue Heimat der Polarfüchsin: Ellesmere Island, Kanada

Die norwegischen Wissenschaftler schreiben, dass das Tier während der gesamten viermonatigen Trackingperiode vom 1. März bis 1. Juli 2018 eine Gesamtdistanz von 4.415 Kilometern (Luftlinie 1.789 Kilometer) zurückgelegt hat: Der Streckenverlauf beginnt ab dem Verlassen ihres Heimatreviers und reicht bis zur Erkundung ihres neuen Zuhauses auf Ellesmere Island. Wo sich der Fuchs heute aufhält, ist allerdings nicht bekannt: Am 6. Februar 2019 hat der Sender aufgehört, Daten zu schicken. Zu diesem Zeitpunkt war die Polarfüchsin jedoch noch auf Ellesmere Island.

Polarfüchse wandern übers Eis in neue Reviere

Wissenschaftler konnten schon mehrmals beobachten, dass Polarfüchse von ihrem Geburtsort zu weit entfernten Orten wandern, an denen sie sich dann niederlassen, um sich fortzupflanzen. Vermutlich zwingt sie ein knappes Nahrungsangebot dazu, ihre ursprüngliche Heimat zu verlassen. Das Meereis trägt dann auch dazu bei, dass sich weit entfernte Populationen mischen. Laut der Forscher gibt es nur wenige isolierte Polarfuchs-Populationen. Sie warnen davor, dass sich all dies ändern könnte, wenn das Eis in der Arktis auftaut und den Tieren ihre natürlichen Brücken - und damit am Ende auch ihr Lebensraum - wegbrechen.

Polarfüchsin wurde vom Fisch- zum Fleischfresser

Polarfüchse, auch Eisfüchse genannt, sind in der nördlichen Polarregion zuhause. Mit ihrem perfekt isolierenden Fell können sie Temperaturen bis zu minus 70 Grad Celsius überleben. Sie werden etwa 30 Zentimeter hoch und bis zu 90 Zentimeter lang. Polarfüchse ernähren sich zum Beispiel von Mäusen, Lemmingen und Vögeln, aber auch von Fischen. Die weitgereiste Polarfüchsin hat mit dem Wechsel auf einen anderen Kontinent und in ein anderes Ökosystem wohl auch ihren Speiseplan umstellen müssen, vermuten die Wissenschaftler: von Meerestieren wie früher auf Spitzbergen zu hauptsächlich Lemmingen auf Ellesmere Island.