Quagga-Muschel im Bodensee: Neuzugang hat drastische Folgen

Muschelbänke beeinträchtigen Fischerei

Aber nicht nur das Ökosystem des Bodensees wird durch die Einwanderung der Quagga-Muschel beeinträchtigt. Auswirkungen bestehen auch für die Bodensee-Fischer. Denn das Weichtier vom Schwarzen Meer setzt sich, Austern gleich, am Untergrund mit Hilfe so genannter Byssusfäden fest. Ganze Muschelbänke können so entstehen - und zwar nicht nur am Grund des Sees. Zum Leidwesen der Fischer siedeln sich die Quagga-Muscheln auch an Reusen, Leinen, Ankern und sogar im Kühlwassersystem der Bootsmotoren an. Selbst in den Netzen, die auf dem Seegrund ausgelegt werden, bleiben viele Muscheln hängen. Und nicht nur das:

"Ein einfacher Stein am Seegrund würde sich zum Beispiel nicht in einem Netz verheddern. Wenn er jedoch übervoll von Muscheln besiedelt ist, wird er bei Kontakt mit dem Netz an die Oberfläche gezogen. Oft sind es viele Kilogramm Muscheln, die wir aus den Netzen entfernen müssen." Anita Koops, Sprecherin des Internationalen Bodensee-Fischereiverbands