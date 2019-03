Plankton Die Basis des Lebens im Meer

Emiliania huxleyi, wichtigste einzellige Kalkalge der Ozeane Die Kalkalge Emiliania huxleyi ist in der Lage, sich gleichzeitig an steigende Wassertemperaturen und Versauerung des Ozeans anzupassen. Das hat sie in einem Langzeitexperiment am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel bewiesen. Außerdem konnten die Wissenschaftler mit ihrer Labor-Studie erstmals nachweisen, dass sich evolutionäre Anpassungen an mehrere Stressfaktoren nicht gegenseitig beeinträchtigen müssen, was bis dato die verbreitete Ansicht war.