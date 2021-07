Immer noch umstritten: 10 Jahre Präimplantationsdiagnostik

PID birgt auch medizinische Risiken

Neben ethischen Gründen gibt es aber auch medizinische Bedenken: Unter anderem steigt die Wahrscheinlichkeit einer Mehrlingsschwangerschaft, was wiederum gesundheitliche Risiken für die Mutter birgt. Darüber hinaus weisen im Reagenzglas erzeugte Embryonen ein erhöhtes Fehlbildungsrisiko auf, wie Studien belegen.

In einer 2021 veröffentlichen Studie kritisiert ein Forscherteam um Norbert Gleicher, Direktor des Center for Human Reproduction in New York, nicht nur die mangelhafte Validierung des PID-Verfahrens. Des Weiteren zeigt die Untersuchung, dass Embryonen Anomalien, die in einem sehr frühen Stadium auftreten, durchaus oft später noch selbstständig korrigieren können. Und schließlich sei eine eindeutige Diagnose kaum möglich.

Neuere PID-Methoden machen Hoffnung

Nichtsdestotrotz bringen neuere Forschungsarbeiten erstmals kostengünstigere und vor allem nichtinvasive Eingriffe ins Spiel, mit denen auch geringere gesundheitliche Risiken verbunden wären.

Vielleicht gibt es also zumindest aus medizinischer Perspektive in Zukunft weniger Kritikpunkte an der PID. Das wäre von großem Vorteil, besonders weil im vergangenen Jahr die Zahl der Anträge von werdenden Eltern auf Präimplantationsdiagnostik in Bayern deutlich gestiegen ist.