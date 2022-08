Perseiden-Sternschnuppen verblassen diesmal leider im Mondlicht

Wohin muss ich gucken?

Der Radiant der Perseiden, also der Punkt, von dem die Sternschnuppen auszustrahlen scheinen, liegt im Sternbild Perseus, das bei uns am späten Abend im Nordosten aufgeht. Doch die Perseiden-Sternschnuppen fliegen sehr weit über den Himmel und treten manchmal auch erst weit vom Radianten entfernt in die Atmosphäre ein. Sie müssen also nicht genau nach Nordosten gucken, um viele zu sehen.

Ab zehn Uhr abends sind die Perseiden gut zu sehen

Gegen zehn Uhr abends ist der Himmel allmählich dunkel genug, um richtig viele Sternschnuppen sehen zu können. Bis vier Uhr morgens wären in mondfreien Nächten die Bedingungen günstig, danach setzt die erste Morgendämmerung ein, eine Stunde später wird es schon zu hell zum Sternschnuppen-Zählen.

Was sollte ich dabei haben?

Um die Sternschnuppen selbst zu sehen, brauchen Sie keinerlei Geräte: sie sind mit bloßem Auge zu sehen. Eine Sternkarte ist ebenfalls nicht nötig, denn die Perseiden erstrecken sich über weite Bereiche des Himmels.

Unbedingt aber sollten Sie eine gemütliche Decke und vielleicht sogar ein kleines Kopfkissen mit dabei haben. Zusätzliche warme Kleidung ist auch empfehlenswert, zumal, wenn Sie etwas länger dem Sternschnuppen-Regen zusehen wollen. Denken Sie auch an den Proviant: ohne Durst und mit vollem Magen wünscht es sich leichter.